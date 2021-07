28 июля 2021 г. Робин Диксон | The Washington Post Хотите уклониться от вакцинации в России? Вас могут отстранить от работы "Когда слабеющая российская кампания вакцинации не смогла остановить разрушительную третью волну пандемии, власти переложили бремя на бизнес - и предупредили работников, отказывающихся от вакцинации, что они могут быть отстранены от работы без оплаты. Эта стратегия отражает отчаянное стремление властей повысить низкие уровни вакцинации - около 16% - в стране с достаточными запасами местного "Спутника V" и других вакцин. Но это также указывает на более широкие глобальные тенденции на фоне борьбы с вариантом Дельта, когда правительства изучают мандаты, которые могут вознаградить вакцинированных и заставить сопротивляющихся столкнуться с последствиями", - пишет The Washington Post. "Многие страны совершают первые шаги по обязательной вакцинации на некоторых рабочих местах. В понедельник парламент Франции принял закон, требующий прививки для медицинских работников. В США Министерство по делам ветеранов объявило о введении обязательной вакцинации против коронавируса для своих сотрудников, став первым федеральным агентством, издавшим такое распоряжение", - передает газета. "Однако Россия, похоже, быстрее и сильнее, чем многие другие страны, настаивает на привязке вакцинации к получению зарплаты, - предполагает издание. - В понедельник в Москве несколько сотен человек протестовали против обязательных прививок на митинге под руководством коммунистов. Подобные демонстрации недавно прошли в таких местах, как Греция, Индия и Франция". "Российские власти, по всей видимости, явно стоят за мерами, оформившимися в последние недели: за угрозами суровыми наказаниями в отношении работодателей в сфере розничной торговли и услуг, таких как транспорт и рестораны, которые не вакцинируют, по крайней мере, 60% своих работников, и отстранение от работы сотрудников, которые отказываются от прививок. Многие работодатели, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, недовольны тем, что российские власти просто "перевели стрелки" - переложили на бизнес ответственность за вакцинацию, хотя во времена нарастающего кризиса она должна лежать на государстве", - отмечается в статье. (...) Газета напоминает, что в конце июня мэр Москвы Сергей Собянин приказал работодателям в ключевых сферах услуг и розничной торговли обеспечить полную вакцинацию не менее 60% персонала к середине августа, и его примеру последовали десятки других регионов. В то время, по официальным данным, две прививки получили 11% россиян, хотя российские вакцины являются бесплатными и уже давно широко доступны. Сейчас две прививки сделал 16%, по сравнению с более чем 49% в США и почти 56% в Великобритании", - указывает газета. "Компании розничной торговли и сферы услуг, которые не смогут достичь поставленной цели, могут быть закрыты на несколько месяцев или оштрафованы. Тем не менее, некоторые работодатели в сфере такси и каршеринга, а также в пунктах питания все еще борются с низкими показателями вакцинации. Многие работодатели призвали власти отодвинуть дедлайн или сократить цель в 60%. Некоторые регионы отодвинули крайние сроки. Что касается других ограничений, некоторые университеты запретили непривитым студентам проживание в общежитиях", - сообщается в статье. "Дмитрий Несветов, глава московского отделения ассоциации малого и среднего бизнеса "Опора", сообщил, что, по мнению большинства работодателей, ответственность за выполнение планов вакцинации должно нести государство, а не бизнес. "Конечно, работодатели не думают, что это их работа. Конечно, они думают, что это работа правительства и властей", - подчеркнул он. "Несветов сказал, что работодателям было крайне сложно выполнить план в 60%. С наибольшими трудностями столкнулись малые предприятия, в которых работает менее 30 человек. "У вас не так много инструментов, чтобы убедить их или оказать на них давление", чтобы они вакцинировались, сказал он. "Вы можете попытаться поговорить с ними и объяснить последствия. Вы можете использовать какие-то бонусы или гранты, чтобы поощрить их. Или вы можете использовать угрозы. Вы можете отстранить их или отправить в отпуск без сохранения заработной платы, но вы не можете уволить их". "Представительница одной московской транспортной компании, которая говорила на условиях анонимности и высказывала критические замечания в адрес правительства, заметила, что дедлайны вакцинации "действительно жесткие", что вынудило работодателей покупать вакцины и создавать собственные пункты вакцинации. Она сообщила, что правительство прибегло к "запугиванию предприятий штрафами и приостановкой деятельности", - пишет The Washington Post. "Другая компания, занимающаяся перевозками, Citimobil, сообщила в своем заявлении, что закупила 5 тыс. доз вакцин для иностранных водителей. Компания предлагает призы водителям, прошедшим вакцинацию, в том числе розыгрыш автомобилей. Менеджер по персоналу другой московской компании заявила, что фирма не уложилась до промежуточного дедлайна 22 июля, когда 60% сотрудников должны были сделать первые прививки. "Сейчас середина лета, и многие люди просто в отпуске, и мы не можем заставить их отказаться от планов поездок и бросить детей и вернуться, чтобы пройти вакцинацию в эти сроки", - сказала менеджер, которая отказалась называть свое имя. "Мы надеемся, что трудности, которые у нас возникли, будут как-то учтены, если будут какие-то проверки". По ее словам, компания еще никого не отстранила от работы, но сделает это в следующем месяце, если сотрудники откажутся от вакцинации без уважительной причины". "Опрос, проведенный 13 июля Superjob, показал, что 20% работников знают кого-то в их организации, кто был уволен или отстранен от работы за отказ вакцинироваться", - отмечается в статье. "Валерия Сливка, пресс-секретарь популярной сети кафе "Шоколадница", сообщила, что компании удалось вакцинировать 76% работников. "Наше высшее руководство вдохновляло и мотивировало сотрудников своим примером. Руководители прошли вакцинацию, засняли процесс на видео и поделились им на нашем внутреннем портале, подав положительный пример всем сотрудникам компании", - сказала она. "Но главная возможность развеять опасения россиян была упущена, когда в марте прошел вакцинацию Путин, а затем было сделано краткое объявление без телевизионного видео", - считает издание. (...) Тем не менее, многие работодатели решили, что лучше сделать все возможное, чтобы выполнить требования правительства. "Хотя это и не очень хорошо, - говорит Несветов, - это все же лучше, чем локдаун". В написании статьи приняли участие Наташа Аббакумова и Мария Илюшина Источник: The Washington Post