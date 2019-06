Американская армия загрязняет окружающую среду сильнее, чем 140 стран

"Почти 800 военных баз в 70 странах, многочисленные официальные и секретные операции, военно-морские соединения в Средиземном море, Атлантическом и Тихом океанах, Персидском заливе, Красном море и Индийском океане: американская армия присутствует во всех регионах мира", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Военный бюджет США, составляющий 700 млрд долларов, бесспорно превосходит военные бюджеты всех остальных стран, отмечают журналисты Яник Вигет и Дино Караччиоло. "Почти половина всех расходов уходит на поддержание инфраструктуры. Чтобы обеспечить проведение операций по всему миру, постоянно используются контейнерные суда, транспортные самолеты и грузовики, которые расходуют огромное количество топлива", - говорится в статье.

"В связи с этим на долю американской армии приходится огромный объем выбросов СО2. В 2017 году она ежедневно закупала около 269 тыс. баррелей нефти и, сжигая топливо, выбрасывала в атмосферу более 25 тыс. килотонн двуокиси углерода. Об этом сообщается в новом исследовании ученых из Университетов Дарема и Ланкастера, опубликованном в научном журнале Transactions of the Institute of British Geographers".

"Согласно исследованию, американская армия является "одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды в истории", - отмечает издание. - В год она расходует больше топлива и выделяет больше парниковых газов, чем большинство стран средней величины. Если бы американская армия была страной, она заняла бы 52 место среди стран, загрязняющих окружающую среду использованием жидкого топлива, (...) и оставила бы позади себя 140 других государств".

Проанализированные данные, которые были предоставлены ученым Логистическим агентством вооруженных сил США (DLA), показывают, что более половины выбросов СО2 приходится на долю американской авиации, треть - на военно-морские силы, говорится в статье.

"Согласно исследованию, американская армия уже пыталась увеличить долю возобновляемой энергии на своих военных базах. К тому же она уже инвестировала в разработку альтернативных источников энергии, например, биотопливо, чтобы сократить свою зависимость от нефти. Однако пока они составляют лишь очень малую часть всех расходов на топливо", - пишет Tages-Anzeiger.