28 июня 2021 г. Изабель Хуршудян | The Washington Post На черном рынке Москвы ныне процветают фейковые сертификаты о вакцинации "Мошенникам потребовалось всего несколько часов, чтобы развернуть деятельность, после того, как в этом месяце мэр Москвы объявил, что вакцинация от коронавируса является обязательной для большинства работников сферы услуг города. Внезапно в социальных сетях среди подписчиков россиян, работающих в ресторанах или барах, появились аккаунты, рекламирующие поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса", - пишет The Washington Post. "Появился новый черный рынок с большой потенциальной клиентурой: многие россияне все еще колеблются относительно вакцинации даже на фоне резкого роста числа заболеваемости коронавирусом, - говорится в статье. - Один бармен, предоставивший The Washington Post копию своей личной переписки в Instagram, отправил в один аккаунтов запрос о стоимости фейкового сертификата о вакцинации. Ответ последовал незамедлительно: цена эквивалентна примерно 25 долларам, а бармену нужно просто предоставить свои личные данные. Бармен, обсуждая участие в незаконной операции, говорил на условиях анонимности". "Увеличение числа людей, продающих поддельные сертификаты о вакцинации, происходит в связи с тем, что Москва приказала 60% работников, взаимодействующих с населением - учителям, водителям такси, продавцам и другим - пройти вакцинацию или искать другую работу. Их работодатели подвергнутся крупным штрафам за несоблюдение. Новые правила, которые вступают в силу в понедельник, также требуют, чтобы рестораны и бары ограничили вход людьми с QR-кодом, подтверждающим их вакцинацию или доказывающим их отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 3 дней. Власти Москвы также предупредили, что больницы будут отказывать в плановой медицинской помощи непривитым", - напоминает издание. "Эти чрезвычайные меры - в настоящее время в Москве действуют одни из самых строгих правил вакцинации - проистекают из неспособности России обуздать пандемию, несмотря на то, что широко доступны и бесплатны две отечественные вакцины во главе со "Спутником V", - пишет газета. - (...) "Как сообщил 16 июня мэр Сергей Собянин, вакцинированы всего 15% москвичей. Показатель вакцинации по всей России меньше, 11,5% - это ниже, чем где-либо еще в Европе, кроме Северной Македонии, согласно Our World in Data. В США полностью вакцинировано более 45% населения". (...) "Некоторые люди говорят, что они больше боятся вакцинироваться, чем заразиться коронавирусом. Это делает покупку фейкового сертификата вакцинации привлекательным вариантом в попытке обмануть систему", - отмечается в статье. "Я хожу на вечеринки с прошлого лета и общаюсь со многими людьми, в том числе с теми, у кого действительно был COVID-19", - рассказала Анна, 23-летняя студентка университета, которая согласилась искренне поговорить на эту тему только при условии, что в статье будет использовано только ее имя. Она подумывала о покупке фальшивого сертификата вакцинации, но отказалась от этой идеи". "Я не заболела. У меня нет антител. Поэтому я делаю вывод, что, возможно, я просто не склонна к заражению. Зачем мне делать вакцину, если мое тело нормально работает без нее? - добавила она. - Я просто не очень этому доверяю". (...) "Москва пытается помешать фальсификаторам, настаивая на регистрации сертификатов вакцинации и получении QR-кодов (...), а не просто физического документа. Но за более высокую цену на черном рынке даже купленный незаконно сертификат вакцинации можно зарегистрировать онлайн, - передает газета. - Это работает следующим образом: продавец фейкового сертификата связывается с медицинским работником, имеющим доступ к дозам вакцины, рассказала одна стюардесса, которая находится в процессе получения поддельного сертификата. Она говорила на условиях анонимности, чтобы не пострадала ее занятость". "Затем медик выливает из флакона первую дозу и прикрепляет серийный номер флакона к имени клиента в государственной системе, сказала она. Три недели спустя то же самое происходит и со второй инъекцией. Сертификат вакцинации готов, и он - для любых намерений и целей - настоящий". "Анна, студентка университета, сказала, что хотя она думает о покупке поддельного сертификата вакцинации, она опасается, что ее поймают сейчас, когда эти схемы находятся в центре внимания. Власти Москвы заявили, что они возбудили 24 уголовных дела против подозреваемых продавцов поддельных сертификатов вакцинации и задержали несколько курьеров, доставлявших их клиентам. Роскомнадзор сообщил, что закрыл 150 веб-страниц и аккаунтов, продающих фальшивые документы. В МВД России заявили, что средняя цена поддельного сертификата составляет до 66 долларов", - сообщается в статье. (...) "По словам Павла Волчкова, руководителя Лаборатории геномной инженерии в Московском физико-техническом институте, причиной недоверия россиян к вакцинам является неблагополучная пиар-кампания. Он указал, что российские государственные телеканалы ярко освещают крайне редкие побочные реакции у некоторых людей за рубежом, получивших вакцины Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. По его словам, хотя эти вакцины недоступны в России, подобное новостное освещение способствовало возникновению опасений по поводу всех вакцин против коронавируса", - пишет The Washington Post. "Большинство коронавирусных ограничений в России были сняты некоторое время назад, а несколько оставшихся предписаний выполнялись редко. Это создало среду, в которой у людей не было стимула вакцинироваться, потому что они думали, что коронавирус побежден, отметил исследователь Сергей Колесников, изучающий систему здравоохранения России в Российской академии наук. "У меня было замечательное предложение продавать водку и табак только людям, которые предъявят сертификат вакцинации, - говорит Колесников. - Это, конечно, шутка. Но тогда должны были бы вакцинироваться более 50% населения". (...) В резком увеличении количества инфекций виноват "нигилизм", утверждал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который в прошлом году некоторое время носил защитный бейдж, называемый "блокатор вирусов" - гаджет с диоксидом хлора, который призван защищать от патогенов, несмотря на то, что научных доказательств того, что это работает, нет. Сам президент России Владимир Путин никогда не появлялся на публике в маске. Одной из упущенных возможностей повысить доверие к вакцине, - считает газета, - была секретность его вакцинации в марте. 68-летний Путин заявил, что вакцинируется, но никаких фотографий или видеозаписей о его вакцинации обнародовано не было. Кремль не раскрыл даже, какую из российских вакцин поставили Путину". "Есть некий триггер, особенно среди молодого поколения: если правительство говорит что-то делать, нужно делать наоборот", - отмечает 30-летний москвич Алексей Лавриненко. Лавриненко сделал укол "Спутника V" на следующий день после предписания Собянина, отстояв час в очереди в центре вакцинации в роскошном торговом центре на Красной площади. Как и другие, в качестве вознаграждения после вакцинации он получил бесплатный рожок мороженого. Москва также пыталась призывать людей к вакцинации с помощью лотереи, где разыгрывалась бесплатная машина или квартира. Лавриненко указал, что вакцинировался только потому, что без вакцинации опасается потерять работу в ресторане. В противном случае, сказал он, он, вероятно, не делал бы прививку". "Складывается впечатление, что население здесь разделилось пополам, - говорит он. - Есть люди, которые говорят: "Да, вакцинация нужна". А другая половина говорит: "Нет, мы все умрем от нее". Есть люди, которые просто категорически не хотят этого делать ее и не будут". В написании статьи приняла участие Мария Илюшина Источник: The Washington Post