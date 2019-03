28 марта 2019 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Москва не должна ошибаться в оценке мюллеровского момента "Утверждения россиян на этой неделе о том, что финальный доклад специального прокурора Роберта С. Мюллера III их реабилитировал, вызывают у меня мурашки. Однако эти утверждения указывают на критически важный вопрос о том, как Соединенные Штаты и Россия могут начать возвращаться к более вменяемым отношениям", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Честно говоря (как любят говорить русские), первый шаг для России - это перестать притворяться, что она не вмешивалась в президентские выборы 2016 года, - уверен автор. - Можно сказать, что Кремль был пойман с поличным, и если он продолжит заявлять об обратном, то будет препятствовать диалогу, которого, по его словам, он хочет. Москве не следует ошибаться в оценке момента. Доклад специального прокурора подтвердил мнение разведывательного сообщества США о том, что Россия осуществляла вмешательство в гонку 2016 года. На самом деле, самыми сильными пунктами Мюллера оказались обвинительные заключения, в которых подробно рассказывалось о том, как 13 сотрудников российского Агентства интернет-исследований манипулировали социальными сетями и как 12 сотрудников разведки ГРУ взломали данные Демократической партии и передали украденные электронные письма WikiLeaks". Автор напоминает, что после обнародования резюме выводов специального прокурора генеральным прокурором Уильямом Барром, российские комментаторы "проявили практически такую же радость, как и Белый дом". "Президент Трамп может наслаждаться тем, как Кремль победно потрясает кулаком в воздухе. Но это - неправильный способ возобновить серьезный диалог между Москвой и Вашингтоном, - полагает Игнатиус. - Перезапуск не сработает, если он не будет основан на взаимном доверии между двумя странами, в отличие от взаимного почесывания пяток между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. (...) Крис Пейнтер, который был главным кибер-дипломатом администрации Обамы, сказал мне в среду, что было бы хорошо возобновить контакты по кибер-вопросам на рабочем уровне. Но он предостерегает от любых контактов на высоком уровне в отношении кибер-проблем в настоящий момент, потому что они могут позволить России притворяться, что кибератак 2016 года не было". "Если возобновить диалог на высоком уровне, это будет как признание, что все в порядке - никакого вреда, никаких нарушений", - объясняет Пейнтер. Это было бы ошибкой, утверждает он, потому что позволило бы Москве "обелить все, что произошло". Дискуссия политиков о кибервопросах и иных областях "должна иметь четко определенные цели и результаты, которые содействуют нашим интересам". Что касается других крупных и "потенциально взрывоопасных проблем", таких как Украина, Сирия и контроль над ядерными вооружениями, то, по мнению автора публикации, и в этом случае "обе стороны должны говорить друг с другом, но им нужно создать прочную основу". "Мы должны начать скромным образом, не с полномасштабных переговоров по контролю над вооружениями, а с того, чтобы приступить к постоянному диалогу о стратегической стабильности", - утверждает Стивен Дж. Хэдли, который был советником по национальной безопасности при президенте Джордже Буше. Он предлагает ряд мер по укреплению доверия, которые могут быть направлены на то, чтобы избежать конфронтации в космическом и в киберпространстве". Хэдли указывает на основное обоснование для перезагрузки: "Отсутствие диалога между двумя странами не отвечает интересам ни одной из стран. Это также потенциально опасно". "Более осторожное мнение исходит от Томаса Донилона, который был советником по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме. Он считает, что Соединенным Штатам не следует вступать в контакт с Россией до тех пор, пока они не наведут более полный порядок у себя дома - с полным обнародованием доклада Мюллера о том, что сделали россияне в 2016 году, с лучшей защитой выборов в США и с восстановлением поврежденных альянсов США в Европе", - говорится в публикации. "Чиновники администрации Трампа утверждают, что их политика в отношении России основана на интересах США. Администрация вводила санкции, когда это было необходимо, но также пыталась сохранить открытыми каналы между Трампом и Путиным. Если у чиновников и есть планы относительно какого-либо крупного пост-мюллеровского начинания, они об этом не говорят. Если Россия хочет продолжительного улучшения своих отношений с Соединенными Штатами, ей следует прекратить злорадствовать по-трамповски по поводу доклада Мюллера и начать восстанавливать основы доверия. Очевидное подтверждение Мюллером того, что "сговора не было", создает некоторое пространство для улучшения отношений, но если поборники Трампа - единственные сторонники Москвы, любая перезагрузка с Россией взорвется", - пишет Игнатиус. Источник: The Washington Post