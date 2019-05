28 мая 2019 г. Анкит Адхикари | The Washington Post Как популярность горы Эверест стала фатальной "Чатур Таманг находился на пути к крыше мира, когда вдруг попал в пробку. Впереди, на последнем подъеме на гору Эверест, он увидел, что на узком гребне , ведущем к вершине, скопилось более 100 человек - это место находится так высоко, что его называют "зона смерти", и человеческому телу там непросто функционировать, - пишет The Washington Post. - Некоторые из спускающихся с вершины отчаянно умоляли тех, кто поднимался, расчистить им путь, так как у них закончился кислород. "У меня мороз по спине пробежал", - говорит 45-летний Таманг, гид-альпинист, живущий в России. Он опасается, что, если не будет предпринято никаких действий, в следующем году толпы могут стать еще больше, что может привести к фатальным последствиям". "По крайней мере, 11 человек погибли, пытаясь достичь вершины самой высокой горы в мире, в этом году, который стал самым смертоносным сезоном подъемов на Эверест на последние четыре года. По-видимому, одним из факторов, которые внесли вклад в количество смертей в этом году, стала давка на фоне того, как множество людей пытались подняться на вершину, воспользовавшись коротким окном хорошей погоды, что привело к задержкам, увеличившим время, которое альпинисты проводили на смертельных высотах", - говорится в публикации. Теперь чиновники в Непале изучают вопрос о том, нужно ли изменить правила доступа на Эверест, пишет газета. Некоторые эксперты указывают, что правительство должно продлить сезон альпинизма в мае или ввести определенные требования для альпинистов, ряд которых не имеет опыта или поднимается с компаниями, предлагающими экспедиции по цене со скидками. "Нирмал Пурья, опытный альпинист, который пытается совершить восхождение на 14 вершин по всему миру в течение семи месяцев, спускался с вершины Эвереста, когда решил остановиться и сфотографировать то, что происходило позади него. Было необычно холодно, сказал он, и необычайно многолюдно. "Я видел пробки, но не такие сумасшедшие", - сказал Пурья, который покорил Эверест четыре раза. Пурья - один из тех, кто считает, что решение проблемы должно заключаться в том, чтобы продлить традиционный сезон альпинизма на Эвересте, что позволит рассеять альпинистов, пытающихся достичь вершины". "В этом году правительство Непала выдало 381 разрешение на восхождение на гору в этом году, что является рекордом. Но на вершине было, по крайней мере, вдвое больше людей, так как эта цифра не включает гидов, - передает The Washington Post.- Из-за толп некоторым альпинистам потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы подняться на гору. Одним из них был Нихал Бхагван, 27-летний индиец, который умер от обезвоживания, истощения и высотной болезни, сообщил Кешав Паудель из Peak Promotions, экспедиционной компании, руководившей восхождением Бхагвана. Бхагван провел по два дня в каждой в двух промежуточных точек на маршруте, сообщил Паудель, хотя должен был провести в каждой только по одному. Будучи уже ослабевшим, поднявшись на вершину, он дошел до полного истощения при спуске, сообщил Паудель, связав его смерть как с трафиком, так с сильным истощением. Среди других, которые погибли в этом году во время восхождения со стороны Непала, были два других индийца, два британца, два ирландца и два американца - Дон Кэш из Юты и Кристофер Кулиш, 62-летний адвокат из Боулдера, штат Колорадо, который умер в понедельник. Двое других погибли при попытке совершить восхождение с тибетской стороны, передало агентство Reuters". По словам некоторых участников треккинг-бизнеса, события, произошедшие на Эвересте в этом году, не являются аномальными - это напоминание о смертельных ставках. "Если вы отправляетесь в экспедицию на Эверест, это все равно что отравиться на войну", - считает шерпа Мингма из Seven Summit Treks. Восхождение на Эверест похоже на "совершение самого высокого паломничества", продолжил он, и иногда задержки неизбежны. "Это все равно, что ждать своей очереди около храма". "Другие считают трафик показателем того, что восхождение на Эверест стало товаром, который привлекает неопытных искателей острых ощущений и приводит к загрязнению горы мусором. Когда смотришь на "вселяющий тревогу паровоз из людей в зоне смерти ", то "чуешь не только страх, но и гордыню", - писал Питер Бомонт в The Guardian. Восхождение на самый высокий пик в мире "стало трофейным опытом". "Но непальские чиновники не хотят ограничивать количество альпинистов, которые также являются важным источником дохода для страны. "Правительство не может просто сказать "нет" туристам, которые приезжают, чтобы получить разрешение", - говорит Мира Ачарья, директор департамента туризма, занимающегося альпинизмом. "Лично я считаю, что дело не столько в количестве разрешений, сколько в том, каким альпинистам мы выдаем эти разрешения". После завершения экспедиций этого года, указывает Ачарья, официальные лица проанализируют данные и определят, какие действия предпринять дальше", - отмечает издание. "Эта гора предназначена для всех людей, - сказал Пурья, альпинист, пытающийся подняться на 14 самых высоких вершин мира. Но восхождение должно быть "правильно организовано". Источник: The Washington Post