28 мая 2020 г. Мэтт Фербер, Джон Элигон и Одра Д. С. Берч | The New York Times Полиция Миннеаполиса, издавна обвиняемая в расизме, сталкивается с гневом раненого города "В начале своей карьеры афроамериканец-начальник полиции Миннеаполиса подал в суд на свой собственный Департамент, обвинив руководство в терпимости к расизму. Как только он вступил в должность, он пообещал сделать улучшение отношений с чернокожими жителями города приоритетом. Но Департамент, который издавна обвиняли в жестоком обращении, вновь оказался в осаде: видео запечатлело, как чернокожий человек задыхается, будучи придавленным коленом белого офицера, а трое других офицеров не вмешиваются", - передает The New York Times. "Во вторник Медария Аррадондо, начальник полиции Миннеаполиса, немедленно уволил всех четверых полицейских и призвал ФБР провести расследование, так как видеозапись показала, что официальный полицейский отчет об аресте мужчины, Джорджа Флойда, мало напоминал то, что произошло на самом деле. Но успокоить ярость местных жителей оказалось непросто, - отмечается в статье. - В среду, во второй вечер подряд, сотни протестующих вышли на улицы Миннеаполиса, и полиция применяла против толпы слезоточивый газ и резиновые пули. Кадры, попавшие на ТВ и в соцсети, показали, что было подожжено, по крайней мере, одно предприятие, магазин автозапчастей, а другой магазин подвергся разграблению, и люди выносили из него товары". "Представитель полиции заявил журналистам, что протесты в среду были не мирными, и что один человек в этом районе получил смертельное ранение, хотя и было неясно, связана ли его смерть непосредственно с протестами. "Сегодняшняя ночь отличалась от того, что было прошлой ночью ", - пояснил представитель пресс-службы Джон Элдер. "Хаос продолжался до утра четверга, и были дополнительные сообщения о пожарах на некоторых предприятиях, а газета Star Tribune разместила видео, показывающее, как жители поливают из шлангов близлежащие дома, чтобы не допустить их возгорания. Часть демонстрантов собралась около дома офицера, который задержал Флойда, и около дома местного прокурора, сообщает The Star Tribune. Также прошли протесты в Мемфисе и Лос-Анджелесе (...)". "Гибель Флойда и недавняя смерть Ахмада Арбери в Джорджии - также вызвали сравнения с прошлыми убийствами, в которые были вовлечены полиция и чернокожие люди, включая убийство Эрика Гарнера и Майкла Брауна", - пишет The New York Times. "Аррадондо, который, будучи лейтенантом, присоединился к судебному иску, в котором его Департамент был представлен как котел расистского поведения, изо всех сил пытался перестроить Департамент. Общественные активисты теперь требуют, чтобы в Департаменте были проведены реформы федеральными органами, а также чтобы в отношении офицеров, причастных к аресту и смерти Флойда, были вынесены обвинения в убийстве", - говорится в статье. "Жалобы о применении чрезмерной силы в отношении полицейских Миннеаполиса стали обычным явлением, особенно со стороны афроамериканцев. Против одного из офицеров, причастных к смерти Флойда, ветерана, проработавшего в Департаменте 19 лет, 44-летнего Дерека Шовена, было подано несколько жалоб, три из которых привели к выговорам за его формулировки и тон высказываний. Шовен застрелил человека, который пытался завладеть оружием полицейского в 2008 году, сообщает The Pioneer Press. Он также присутствовал при двух других перестрелках, одна из которых закончилась смертельным исходом, но было неясно, стрелял ли он из своего оружия в этих случаях, по данным местной организации Communities United Against Police Brutality, выступающей за реформу полиции". "Афроамериканцы составляют около 20% населения города, но их чаще останавливают, арестовывают и применяют к ним силу, чем к белым жителям, как свидетельствуют данные Департамента полиции. И, как свидетельствуют эти данные, чернокожие люди составили более 60% жертв обстрелов из полиции Миннеаполиса с конца 2009 года по май 2019 года. Напряженность между общиной и полицией, насчитывающей более 800 сотрудников, развернулась в прогрессивном мегаполисе с преобладанием белого населения, где белый мэр открыто обсуждает системный расизм, начальник полиции - чернокожий человек, который приветствует ориентированный на общину подход, а жители избрали двух чернокожих транссексуалов в городской совет, который предпринял агрессивные действия, чтобы обуздать расовую сегрегацию", - указывает газета. "И все же между полицейскими силами города, состоящими, в основном, из белых офицеров, и жителями существует глубокий разрыв, который, похоже, становится все больше с каждым убийством. В 2017 году Жюстин Рущик Деймонд, белая женщина, была смертельно ранена чернокожим полицейским, и ее семья получила 20 млн долларов в результате соглашения с городскими властями спустя три дня после того, как офицер был осужден за убийство. Два с половиной года назад Турман Блевинс, чернокожий, умолял двух белых полицейских, приближающихся к нему: "Пожалуйста, не стреляйте в меня. Оставьте меня в покое " в ходе фатального столкновения, запечатленного на нагрудный видеорегистратор. Его смерть привела к протестам по всему городу (...)". "Правда в том, что у нас нет хорошей истории, - говорит 41-летний Джамар Нельсон, давний общественный активист. - Самая большая претензия заключается в том, что, по мнению жителей, Департамент полиции - расистский, фанатичный и не заботится о чернокожем населении". "У Тиффани Робертсон видео, запечатлевшее гибель Флойда, воскресило в памяти воспоминания 20-летней давности, когда офицер полиции прижал ее к капоту автомобиля, передавив ей шею предплечьем так, что она не могла дышать. Это также напомнило ей ситуацию 5 лет назад, когда ее брат Джамар Кларк, младший из девяти братьев и сестер, был застрелен во время стычки с полицией (...). Убийство Кларка было чем-то вроде вспышки давно закипавшей напряженности между общиной и полицией. Протестующие разбили лагерь около полицейского участка, оставались там 18 дней и были возмущены, когда полицейские с защитным снаряжением и перцовым баллончиком разрушили их лагерь по указанию руководства города. (...)". "Нельсон указывает на один фактор, который, по его словам, внес вклад в формирование напряженности: большинство полицейских не живут в черте города, сказал он, что поднимает вопросы о том, насколько хорошо сотрудники отражают или понимают общины, которые они патрулируют. "Нынешний начальник полиции пытается восстановить отношения, - говорит Нельсон о Аррадондо, который был приведен к присяге три года назад после того, как его предшественник был отстранен от должности из-за скандального убийства Рущик. - Он первый, кто сделал это своей задачей - привлекать к ответственности своих сотрудников за ненадлежащее поведение. То, что он немедленно уволил четырех офицеров - это важное дело". "В среду о смерти Флойда высказались и политики, - передает газета. - Президент Трамп назвал это "очень, очень печальным событием", а Джозеф Байден-младший, предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии, сказал, что это "часть укоренившегося системного цикла несправедливости, который все еще существует в этой стране". "Флойд переехал в Миннеаполис около 5 лет назад из Хьюстона, его родного города. (...) Он говорил родственникам, что считает этот город в штате Миннесота гостеприимным местом. (...) Это резко контрастирует с тем, что его семья увидела на видео, снятом свидетелем, на котором Флойд умоляет офицеров, повторяя им несколько раз, что он не может дышать". (...) "Согласно городской статистике, около 1% жалоб на сотрудников полиции, которые рассматривались с 2012 года, привели к дисциплинарным взысканиям. "Тот факт, что этих офицеров снимали на видео свидетели, и они все равно продолжали свои действия, говорит вам все о культуре Департамента полиции Миннеаполиса, - подчеркивает Мишель Гросс, президент Communities United Against Police Brutality . - Они считают себя неуязвимыми для любого вида ответственности. Они полагают, что это может сойти им с рук". (...) В написании статьи приняли участие Мэнни Фернандез, Ник Макфаркуар и Сьюзан Бичи Источник: The New York Times