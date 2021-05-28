Что такое "синдром вакцинированного"?

"Число вакцинированных людей растет, и врачи обеспокоены новым явлением, которое они начали наблюдать", - пишет Le Figaro.

"Нет никаких проблем, я вакцинирована", - говорит Камилла, прежде чем поцеловать подругу, которая еще не получила свою первую инъекцию. После снятия карантина и вакцинации, открытой для всех или, по крайней мере, частично с 12 мая, многие возвращаются к своим старым привычкам. Некоторые понимают, что они все еще могут быть носителями вируса и передавать его даже после двух инъекций, но другие, похоже, игнорируют это и отказываются от барьерных жестов, чувствуя себя свободными от Covid-19", - пишет журналистка Жанна Сенешаль.

"Между тем, все специалисты в области здравоохранения предупреждают: необходимо по-прежнему проявлять осторожность, вирус все еще активно циркулирует на территории страны, а количество вакцинированных еще не достигло уровня, достаточного для того, чтобы можно было надеяться на иммунитет. В последние дни послышались разговоры о "синдроме вакцинированного", который беспокоит многих врачей", - отмечает автор статьи.

"(...) Говоря об этом новом синдроме, врачи имеют в виду людей, которые получили первую дозу вакцины и стали избавляться от барьерных жестов, рискуя заразиться Covid-19, передать его или даже оказаться в больнице. В интервью Le Parisien Бенжамен Давидо, специалист по инфекционным заболеваниям из Университетской больницы имени Раймона Пуанкаре в Гарше, поясняет, что все больше и больше наблюдает "пациентов такого типа в наших отделениях. Они воспринимают свою первую дозу как тотем, тогда как все первые антитела появляются только через две недели, а затем постепенно растут".

Жан-Мишель Константин, глава Французского общества анестезии и реанимации, также подтверждает наблюдение, отмеченное Le Parisien: "После того, как началась вакцинация, возникло значительное количество заражений и госпитализаций после первой дозы. Я совсем недавно принял пациента с таким случаем, - рассказывает он. - Волн реанимации нет, но это служит свидетельством определенного душевного состояния. Как только человек думает, что он хотя бы минимально защищен, он слишком быстро ослабляет барьерные жесты".

"(...) В пятницу, 14 мая, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что по данным, собранным в разных странах, вакцины "защищают от инфекции в пределах от 70% до 80%". В Le Figaro Клотильда Латарш, эпидемиолог университетской больницы Нанси, указала, что необходимо подождать три недели после первой инъекции, чтобы увидеть "снижение риска передачи на 50%".

"Вот почему нам нужны другие защитные меры, такие как ношение маски, дистанцирование и другие... до тех пор, пока страны не достигнут уровня, при котором большое количество людей будет защищено, а распространение вируса и передача достигнут очень низкого уровня", - добавила эксперт ВОЗ.

"В газете Le Parisien реаниматолог Жан-Мишель Константин напоминает, что после вакцинации всегда присутствует возможность заразиться "тяжелой формой заболевания" или даже, для молодых людей, "длительным Covid". Все врачи рекомендуют проявлять осторожность и не терять бдительность слишком рано, чтобы не допустить возобновления эпидемии, - отмечается в публикации. "Несмотря на вакцинацию, мы сохраняем маску, сохраняем барьерные жесты, продолжаем соблюдать осторожность", - провозглашал медбрат Юбер Флери перед камерами TF1.

"(...) На данный момент во Франции барьерные жесты были немного адаптированы для людей, которые прошли "полный график вакцинации". По рекомендациям Высшего совета по здравоохранению, в частной семейной и дружеской обстановке можно снять маску при условии соблюдения других барьерных жестов. Кроме того, некоторые департаменты, в которых наблюдается низкий уровень заболеваемости, также решили отменить обязанность ношения масок на открытом воздухе", - резюмирует Le Figaro. (...)