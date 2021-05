28 мая 2021 г. Апурва Мандавилли | The New York Times Иммунитет к коронавирусу может сохраняться на годы, утверждают ученые "Согласно двум новым исследованиям, иммунитет к коронавирусу сохраняется не менее года, а, возможно, и пожизненно, со временем укрепляясь, особенно после вакцинации. Полученные данные могут помочь развеять сохраняющиеся опасения о том, что защита от вируса будет недолговечной", - передает The New York Times. "В совокупности исследования показывают, что большинству людей, выздоровевших от Covid-19 и впоследствии иммунизированных, не потребуется повторная иммунизация. Однако вакцинированные люди, которые никогда не были инфицированы, скорее всего, будут нуждаться в дополнительных прививках, как и меньшинство, которые были инфицированы, но у них не сформировалось стойкого иммунного ответа", - говорися в статье. "Оба исследования изучали людей, которые заразились коронавирусом около года назад. Согласно одному из исследований, опубликованному в понедельник в журнале Nature, клетки, которые сохраняют память о вирусе, остаются в костном мозге и могут производить антитела, когда бы ни потребовалось. Другое исследование, опубликованное в Интернете на BioRxiv, сайте биологических исследований, показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум 12 месяцев после первоначального заражения", - сообщается в статье. "Эти работы согласуются с растущим объемом литературы, в которой предполагается, что иммунитет, вызванный инфекцией и вакцинацией против SARS-CoV-2, представляется долговременным", - указывает Скотт Хенсли, иммунолог из Пенсильванского университета, не участвовавший в исследовании. Исследования могут развеять опасения, что иммунитет к вирусу преходящий, как в случае с коронавирусами, вызывающими простуду. Но эти вирусы значительно меняются каждые несколько лет, отметил доктор Хенсли. "Причина, по которой мы постоянно заражаемся обычными коронавирусами на протяжении всей жизни, может быть больше связана с вариациями этих вирусов, а не с иммунитетом", - сказал он. "По словам Мишеля Нуссенцвейга, иммунолога из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, который возглавлял исследование по изучению созревания клеток памяти, эти В-клетки, вырабатываемые в ответ на заражение SARS-CoV-2 и усиленные вакцинацией, настолько мощны, что препятствуют даже вариантам вируса, что исключает необходимость в дополнительных прививках. "У людей, перенесших инфекцию, а затем вакцинированных, действительно вырабатывается мощный ответ, мощный набор антител, потому что у них продолжают вырабатываться антитела, - заявил доктор Нуссенцвейг. - Я ожидаю, что они сохранятся надолго". "(...) Людям, которые не болели Covid-19 и были иммунизированы, в конечном итоге может потребоваться ревакцинация, считает доктор Нуссенцвейг. "Это то, что мы узнаем очень, очень скоро", - добавил он. "При первой встрече с вирусом В-клетки быстро размножаются и вырабатывают антитела в больших количествах. Как только острая инфекция разрешается, небольшое количество клеток оседает в костном мозге, постоянно выдавая умеренные уровни антител", - пишет газета. "Чтобы изучить В-клетки памяти, специфичные для нового коронавируса, исследователи под руководством Али Эллебеди из Вашингтонского университета в Сент-Луисе анализировали кровь 77 человек с трехмесячными интервалами, начиная примерно через месяц после их заражения коронавирусом. Только 6 из 77 были госпитализированы в связи с Covid-19; у остальных были умеренные симптомы. Уровни антител у этих людей быстро упали через четыре месяца после заражения и продолжали медленно снижаться в течение нескольких месяцев после этого - результаты соответствуют итогам других исследований", - передает газета. "Некоторые ученые интерпретировали это снижение как признак ослабления иммунитета, но, по мнению других экспертов, это именно то, что ожидается. Если бы кровь содержала большое количество антител ко всем патогенам, с которыми когда-либо сталкивался организм, она бы быстро превратилась в густой осадок, - подчеркивается в статье. - Вместо этого уровень антител в крови резко падает после острой инфекции, в то время как В-клетки памяти сохраняются в костном мозге, готовые к действию, когда это потребуется". "Команда доктора Эллебеди взяла образцы костного мозга у 19 человек примерно через семь месяцев после того, как они были инфицированы. 15 имели обнаруживаемые В-клетки памяти, а 4 - нет, что позволяет предположить, что у некоторых людей может быть очень мало клеток или вообще их не быть. "Это говорит мне, что даже если вы заразились, это не означает, что у вас есть супериммунный ответ", - говорит доктор Эллебеди. По его словам, полученные данные подтверждают идею о том, что люди, выздоровевшие после Covid-19, должны пройти вакцинацию. "5 участников исследования доктора Эллебеди сдали образцы костного мозга через 7 или 8 месяцев после первоначального заражения и снова через 4 месяца. Он и его коллеги обнаружили, что количество В-клеток памяти оставалось стабильным на протяжении этого времени", - сообщает The New York Times. (...) "Команда доктора Нуссенцвейга изучила, в течение времени созревают В-клетки памяти. Исследователи проанализировали кровь 63 человек, вылечившихся от Covid-19 примерно годом ранее. Подавляющее большинство участников имели легкие симптомы, 26 из них также получили, по крайней мере, одну дозу вакцины Moderna или Pfizer-BioNTech. Команда обнаружила, что так называемые нейтрализующие антитела, необходимые для предотвращения повторного заражения вирусом, оставались неизменными от 6 до 12 месяцев, в то время как связанные, но менее важные антитела постепенно исчезали", - указывает газета. "По мере того, как В-клетки памяти продолжали развиваться, продуцируемые ими антитела развили способность нейтрализовать еще более широкую группу вариантов. Это продолжающееся созревание может быть результатом небольшого фрагмента вируса, который изолируется иммунной системой - так сказать, для целевой практики". "Через год после заражения нейтрализующая активность у участников, которые не были вакцинированы, была ниже по отношению ко всем формам вируса, при этом наибольшие потери наблюдались в отношении варианта, впервые выявленного в Южной Африке. Вакцинация значительно повысила уровни антител, подтверждая результаты других исследований; также прививки примерно в 50 раз усилили нейтрализующую способность организма". (...) "Все эксперты согласны с тем, что иммунитет, скорее всего, будет действовать совершенно по-другому у людей, которые никогда не болели Covid-19. Борьба с живым вирусом отличается от реакции на единственный вирусный белок, вводимый с вакциной. А у тех, кто был инфицирован Covid-19, первоначальный иммунный ответ успевал созреть в течение 6-12 месяцев, прежде чем получить провокацию вакциной", - заключает издание. (...) Источник: The New York Times