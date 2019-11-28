Макрон идет навстречу Путину в вопросе о ядерных ракетах

"В важном вопросе о ядерной безопасности Европы французский президент настаивает на том, чтобы оставить прежний курс НАТО и рассмотреть российское предложение о введении моратория на размещение ракет средней дальности. Это следует из письма Эммануэля Макрона российскому президенту Владимиру Путину, которое имеется в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung. После заявлений о "смерти мозга" НАТО Макрон (...) во второй раз в течение короткого времени ставит под вопрос согласие внутри альянса", - указывают журналисты издания Лоренц Хемикер и Михаэла Вигель.

"Предложение из Кремля заслуживает "тщательного рассмотрения", пишет Макрон в письме, которое, по данным брюссельских дипломатов, было отправлено 23 октября. Для этой цели президент предлагает провести двусторонние и многосторонние обсуждения с участием всех стран, имеющих сомнения относительно конкретного содержания российского моратория. Он ясно подчеркивает, что необходимо определить "заслуживающие доверия, надежные и основанные на взаимности меры верификации", - передает издание.

"До настоящего времени члены НАТО отвергали российское предложение. Столтенберг неоднократно называл мораторий "неправдоподобным". Он, по словам Столтенберга, касается боевых систем, которые размещены уже много лет. Все 29 государств НАТО исходят из того, что Россия разместила ракеты средней дальности типа SSC-8 (9M729 по российской классификации) и нарушила договор об отказе от ракет средней и малой дальности (РСМД)", - напоминают авторы статьи.

"В начале февраля этого года Соединенные Штаты вышли из договора о РСМД. Франция и Германия высказали сожаление по поводу того, что в августе прекратил свое действие важнейший для Европы договор о разоружении. Макрон сразу же использовал это в качестве повода для предостережений об опасности ядерной гонки вооружений в ущерб Европе. В середине августа он впервые открыто выступил за включение России в новую европейскую архитектуру безопасности. В своей предвыборной книге "Революция" он еще в ноябре 2016 года изложил, что он стремится к "самостоятельной европейской политике" в отношении России, которая не будет диктоваться американскими представлениями. (...) Окончание действия договора о РСМД Макрон посчитал благоприятным моментом для политической инициативы. Он пригласил Путина в свою летнюю резиденцию в форте Брегансон на Лазурном берегу, где предался мечтаниям о "Европе от Лиссабона до Владивостока". Нарушение Россией договора о РСМД он, в свою очередь, не упомянул", - говорится в статье.

"В разговоре с FAZ и другими журналистами Макрон пояснил, что Европе грозит гонка вооружений. Поэтому, по его мнению, важно создать новую систему договоров с участием России".

"Это сближение, которое 9 декабря выльется в саммит по украинскому конфликту в Париже, участие в котором примет канцлер Германии Ангела Меркель, не радует многих партнеров ЕС на восточном фланге НАТО. В лице опытного дипломата Пьера Вимона Макрон назначил спецпосланника по отношениям с Россией, который должен избавить партнеров ЕС от предубеждений".

"По данным западных дипломатов, Путин направил предложение о введении моратория всем странам НАТО. Министерство иностранных дел Франции еще 26 сентября официально подтвердило намерение "рассмотреть" предложение", - сообщает издание.

"По словам экспертов, наряду с Россией и Китай располагает ориентировочно 2 тыс. ракет средней дальности, не соответствующих требованиям договора о РСМД. Однако Пекин никогда не был членом договора, подписанного в конце холодной войны США и СССР. Сообщается, что поэтому Путин направил предложение о введении моратория и президенту Китая Си Цзиньпину. Но пока готовности Китая умерить свои стремления в вооружении не наблюдается", - констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.