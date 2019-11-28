Гитлер сам породил миф о гомосексуализме среди нацистов

"Действительно ли среди нацистов было особенно много гомосексуалистов? (...) Впечатление о "зараженной" гомосексуализмом верхушке штурмовых отрядов СА создал один человек, а именно Адольф Гитлер", - пишет немецкий журналFocus.

"Фюрер был в бешенстве. Ранним утром 30 июня 1934 года Адольф Гитлер собственной персоной спешил в Бад-Висзе в пансионат "Ханзельбауэр", чтобы быстро расправиться там со своим противником, главой СА Эрнстом Рёмом, - повествует журналист Армин Фурер. - Рёма, который долгое время был его доверенным лицом, Гитлер обвинял в желании осуществить путч против него. Когда Гитлер и его сподвижники ворвались в гостиницу, в которой ночевали Рём, командовавший группой СА в Силезии Эдмунд Хайнес и другие руководители СА, его охватила еще большая ярость".

"Ведь повсюду, как позднее утверждали очевидцы, присутствовали признаки крайнего разврата. Было абсолютно очевидно, что накануне ночью там состоялась не только пьяная оргия - в номерах гостиницы проходили и действия сексуального характера. И речь шла, будто бы всего прочего не было достаточно для скандала, о гомосексуальных сношениях. В кровати Хайнеса, например, был обнаружен юноша", - пишет издание о расправе Гитлера над некоторыми руководителями штурмовых отрядов СА, которая вошла в историю как "ночь длинных ножей".

По мнению историка Даниэля Сименса, написавшего книгу об истории СА, то, что глава СА Рём готовил летом 1934 года путч против Гитлера, маловероятно. "Вместе с тем среди многих членов СА было велико недовольство, ведь они требовали продолжения "национальной революции", устранения "буржуев" в экономике и предоставлениям им самим больше места у кормушек власти и денег. Но Гитлер, а вместе с ним его доверенные лица Герман Геринг и Генрих Гиммлер, хотели договориться с прежней элитой, если она была готова покориться им. Они хотели использовать ее, а не истреблять".

"Поэтому чтобы обосновать удар по Рёму и его свите, нужны были аргументы. Их Гитлер наряду с мнимой подготовкой путча нашел в гомосексуальной ориентации руководителя СА. (...) То, что Рём был гомосексуалистом, к этому времени уже давно было известно. То, что огромной организацией СА с миллионами членов руководил "извращенец" (так часто называли гомосексуалистов), вызывало резкую критику внутри НСДАП, но самому Гитлеру это никогда не мешало. В конце концов, говорил он, партия это "не интернат для благородных девиц, а военная организация".

"Мобилизация долгое время была важнее морализации", - пишет историк Сименс о стратегии Гитлера. Она поменялась лишь тогда, когда фюрер смог использовать факты о предпочитающем мужчин главе СА против него.

К тому же, отмечает издание, Рём был не единственным руководителем СА с гомосексуальной ориентацией, о чем свидетельствует уже пример Хайнеса.

Об ориентации Рёма стало известно еще в 1931 году - тогда о его "гомосексуальных проделках" написала социал-демократическая газета Münchner Post. В марте 1932 года пресса опубликовала личные письма Рёма, которые не оставили сомнений в его сексуальной ориентации.

"Публикация наводила на мысль о связи национал-социализма и гомосексуализма. Эта стратегия весьма подействовала на немцев, критично относившихся к нацистам. Членов СА наделили прозвищами "мальчики по вызову" или "175-я гвардия". Второе обозначение было намеком на параграф 175 уголовного кодекса Германии, согласно которому гомосексуализм преследовался по закону".

"Утверждение о гомосексуализме среди нацистов, конечно, не могло понравиться Адольфу Гитлеру. Но когда он захотел устранить Рёма из-за того, что тот критиковал его политику, оно в итоге даже помогло ему, так как легло в основу заявления о том, что на верхушке СА стоят много "извращенцев", то есть гомосексуалистов, которых необходимо устранить. Это вызвало понимание среди многих сторонников национал-социализма. В последующие годы нацисты поместили десятки тысяч гомосексуалов в концлагеря и убили многих из них. Теперь не было необходимости считаться с высокопоставленными личностями в собственных рядах. Преследованиям подверглись функционеры национал-социализма и сторонники нацистов среди чиновников и дипломатов", - говорится в статье.

"На самом деле мнение о том, что гомосексуализм был сильно распространен среди нацистов, встречается по сей день. Однако скорее маловероятно, что оно соответствует действительности. Ясно одно: со своей стратегией, представлявшей "ночь длинных ножей" как направленную против гомосексуализма "чистку" в рядах СА, Гитлер сам стал одним из авторов живучего клише о нацистах-геях", - заключает Focus.