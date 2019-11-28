Французскому социологу Карин Клеман запретили въезд в Россию

"(...) Любовь Кремля к французскому движению "желтых жилетов", которое обычно возводится в символ волнений и смуты, затрагивающих Запад, имеет свои пределы. Французскому социологу Карин Клеман, которую пригласили представить свои работы по этому вопросу на конференции в Москве, по прибытии в российскую столицу в среду вечером 27 ноября в аэропорту сообщили о запрете на въезд в Россию и ближайшим рейсом отправили ее обратно в Париж". Информацию, первоначально предоставленную российской ежедневной газетой "Коммерсант", преподавательница университета по возвращении во Францию подтвердила изданию Le Monde.

"Обоснование, представленное этой известной исследовательнице, вызывает удивление: "угроза национальной безопасности", так решили сотрудники ФСБ, которые вручили ей уведомление о запрете въезда на территорию России в течение десяти лет. Подобная мера оказывается весьма болезненной, поскольку Клеман замужем за русским, а ее дочь имеет российское гражданство", - говорится в публикации. "К счастью, мы вернулись во Францию год назад, - ограничивает она значение произошедшего, - и я не оказалась в ситуации, когда мне запрещено возвращаться домой".

"Социолог, сотрудничающая с Высшей школой общественных наук (EHESS) и Национальным научно-исследовательским центром (CNRS), должна была выступить в пятницу в московском Центре Вознесенского на тему: "Социология мирового протеста: что заставляет людей выходить на улицы?" Карин Клеман в течение года, в частности, в Лотарингии, изучала претензии и действия "желтых жилетов", она намеревалась провести параллель между этим движением и различными акциями протеста, которые она долгое время изучала в российских регионах", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"(...) Клеман никогда не скрывала своей близости к российским левым движениям, она публично выступала в защиту арестованных экологических активистов. Она также была в числе основателей института "Коллективное действие", нацеленного на изучение и поддержку общественных объединений в провинции, где они особенно хрупки и уязвимы. Осенью 2008 года на нее несколько раз совершали нападение, вплоть до того, что прямо на улице вкололи в ногу шприц", - отмечает автор статьи.

"Вот уже десять лет, как я прекратила любые активные действия, как раз после этих нападений, - говорит Клеман. - Я занималась только научными исследованиями, конечно, по вопросам общественных движений, которые могут кого-то обеспокоить. Но я даже не знаю, действительно ли они понимают, чем я занимаюсь...".

"(...) Неприятный случай с Карин Клеман также иллюстрируют растущее в России недоверие к иностранным ученым. В августе 2018 года историк Николя Верт, всемирно известный специалист по ГУЛАГу, был выслан из страны, якобы за нарушение правил использования виз", - говорится в статье.

"В августе 2019 года Министерство образования и науки приняло постановление, которое очень строго регламентирует визиты иностранных ученых, в частности, обязывая приглашающих их российских ученых уведомлять министерство обо всех участниках заранее за несколько дней, а по итогам встреч составлять отчеты", - резюмирует Виткин.