Почему мужчины используют собак в качестве приманки

"Благодаря собаке можно произвести впечатление "общительного и приятного" человека. И это работает настолько хорошо, что сегодня на сайтах знакомств люди выдают себя за владельцев собак, хотя вовсе не являются таковыми", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"После гостинга (резкого прекращения общения без предупреждения), бенчинга (когда потенциального партнера оставляют на "скамейке запасных") и орбитинга (обхаживания партнера с помощью лайков) женские журналы и сайты знакомств недавно провозгласили новый тренд: догфишинг. Он подразумевает, что в приложениях для знакомств, таких как Tinder, Badoo и Bumble, мужчины позируют на фотографиях с собаками предпочтительно популярных пород, например, с лабрадором, чтобы получить больше симпатий и тем самым повысить шансы на встречу в реальности. (...) Однако зачастую выясняется, что собака была лишь приманкой - а у ее мнимого хозяина, якобы любящего животных, вовсе нет домашнего питомца".

"Те, у кого есть собака, имеют решающее преимущество", - говорит Хорст Венцель, руководитель Flirt University в Кельне, онлайн-платформы о любви и отношениях, предлагающей курсы по флирту. (...) Впрочем, использование для знакомства чужих собак Венцель считает подлым, ведь когда выяснится правда, это не станет хорошим фундаментом для отношений: "У лжи ноги коротки!". Тем не менее, такой трюк работает: если верить исследованию, проведенному по данной теме, (...) 88% немцев считают, что владельцы собак более открыты и общительны, чем те, у кого собаки нет", - передает издание.

По мнению Ани Штригель, владелицы компании по разведению собак, фотография с собакой позволяет сделать вывод о характере ее хозяина. "Тот, у кого есть животное, предположительно является общительным и приятным человеком", - считает она.

"Фотография с собакой на сайте знакомств сигнализирует, что человек ответственный, заботливый и способный любить. Если мужчина связал себя на 10 или 15 лет с английским бульдогом или мопсом, то он, возможно, и сам способен к постоянству и готов создать семью? (...) Наибольшей популярностью в Tinder пользуются фотографии с обнаженным торсом и лохматой собакой: эта комбинация сигнализирует, что перед нами мужчина в хорошей форме, любящий природу". Впрочем, отмечает издание, это может быть ложным выводом, если на фотографии запечатлена "арендованная" собака, которая лишь служит "магнитом" в флирте с женщинами.

При этом не все породы собак годятся для таких целей. "Если верить исследованию, проведенному сайтом знакомств Elitepartner, владельцы собак кажутся наиболее привлекательными, если ведут на поводке лабрадора или золотистого ретривера. Владелец пуделя, в свою очередь, заинтересует лишь каждую десятую женщину. Наименее привлекательными кажутся противоположному полу владельцы карликовых пинчеров и бойцовых собак, например, питбулей, ротвейлеров и бультерьеров".

В основном с собаками позируют на фото мужчины. По словам эксперта по флирту Венцеля, у женщин на сайтах знакомств свои трюки. "Женщины знают, "как наилучшим образом преподнести свое тело и лицо", говорит он. Даже благодаря малейшему изменению положения ног они внезапно кажутся намного длиннее. Большинству мужчин, наоборот, трудно даются выигрышные фотографии - возможно, это объясняет то, почему они прибегают к помощи собак".

"Благодаря правильной собаке меньшую роль, очевидно, играют даже такие факторы, как внешность или статус. Так, в опросе, проведенном исследовательской группой " Heimtiere in der Gesellschaft" ("Домашние животные в обществе"), 77% опрошенных владельцев собак указали, что благодаря собаке с ними чаще заговаривают, а половина респондентов отметили, что собака как фактор флирта играет более важную роль, чем хороший внешний вид. Каждый 10-й мужчина и каждая 20-я женщина указали, что знакомство, состоявшееся во время прогулки с собакой, переросло в длительные отношения".

Впрочем, отмечает издание в заключение, владелец золотистого ретривера не является автоматически хорошим партнером. Так же часто, как и причиной успеха во флирте, собаки становятся и причиной расставания. Существуют даже адвокаты, которые за хороший гонорар защищают права собак, чьи владельцы развелись, пишет Süddeutsche Zeitung.