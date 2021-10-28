Этими качествами обладают хорошие любовники

"Если человек надеется на что-то серьезное, а не просто на быструю интрижку, он старается избегать темы секса. Однако будет глупо, если в первую ночь горячее свидание обернется провалом. Этого можно избежать, если обращать внимание на небольшие подсказки, которые являются индикаторами как счастливых отношений, так и хорошей сексуальной жизни", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Опрос для соцсети Bumble, проведенный компанией Civey в декабре 2020 года и январе 2021 года среди 2,5 тыс. взрослых жителей Германии, показал, что 40% опрошенных женщин не стали бы вступать в серьезные отношения с мужчиной, который выступает против равноправия, - передает издание.- Ведь если человек не выступает за равенство полов в повседневной жизни, то во время занятий любовью есть риск, что он закончит слишком рано, отвернется к стене и заснет, ни на секунду не задумавшись об удовольствии женщины. У хорошего любовника определенно другие взгляды".

"Иногда секс бывает романтичным, иногда диким, иногда грязным, а иногда просто забавным. А именно, когда случаются разные казусы: от случайных зрителей, внезапно подувшего ветра до сломанной кровати - наверняка каждый может рассказать забавную историю на эту тему. Но главное, чтобы вы могли посмеяться над этим. Вместе и над самим собой, и желательно не только в постели. Юмор делает мужчин чертовски сексуальными, - отмечает Bild. - 61% опрошенных в исследовании Bumble указали, что не могут представить себя рядом с человеком, который не умеет смеяться над собой".

"Общение - это то, что умеют делать все, но не всегда успешно. Именно от него зависит и хороший секс, и счастливые отношения. (...) И выигрывают здесь те, кто может открыто рассказать о своих потребностях и чувствах. Целых 66% опрошенных мужчин хотели бы, чтобы женщины открыто говорили о сексе, а 58% хотели бы, чтобы женщины более четко выражали свои потребности в сексе. Потому что только тогда в отношениях может развиться сбалансированная и раскрепощенная сексуальная жизнь".

"Так что если ваш спутник стремится к равноправию, умеет смеяться над собой и открыто общается с вами, это может стать фундаментом для хорошей сексуальной жизни и счастливых отношений", - резюмирует Bild.