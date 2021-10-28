Создатели костюмов страдают от ослабления дресс-кода

"Во всем западном мире, следуя тенденции, усилившейся из-за удаленной работы, мужчины отказываются от галстуков, пиджаков и брюк со стрелками", - пишет Le Monde.

"Кларк Гейбл этому бы порадовался. Барак Обама и Владимир Путин тоже. Но дом моды Brioni испытывает трудности. Итальянский бренд костюмов, дочернее предприятие французской группы Kering, завершает масштабный план по сокращению штата сотрудников в Италии. 21 октября компания сообщила, что 220 человек из 321 в рамках реструктуризации подписали соглашение о добровольном уходе", - говорится в статье.

(...) "Эти меры являются частью плана перезапуска бренда, приобретенного группой под председательством Франсуа-Анри Пино в 2011 году, когда ее долг достиг 100 млн евро. Десять лет спустя, несмотря на три смены художественного направления, бренд все еще находится в тяжелом финансовом положении. К большому огорчению представителей персонала, которые, по данным итальянской прессы, указали на отсутствие стратегии возрождения итальянского бренда еще задолго до того, как разразился кризис Covid-19", - указывает автор статьи.

"В стране, где оборот индустрии моды составляет 80 млрд евро и где работают 500 тыс. человек, проблемы Brioni наделали много шума. Тем более, что мужской люксовый бренд страдает не в одиночку. (...) Принадлежащие катарскому фонду Mayhoolafor Investment модные дома Valentino и Balmain также претерпевают серьезные изменения ради того, чтобы высвободить больше места "для коллекций спортивной одежды", - заявил управляющий директор Лео Скордо в интервью итальянскому новостному сайту MFF.

(...) "Для мастеров по изготовлению костюмов и их дистрибьюторов сейчас настали тяжелые времена. Карантинные меры, принятые в нескольких странах в 2020 и 2021 годах для борьбы с распространением коронавируса, побудили руководящих сотрудников убрать костюмы и натянуть на себя джинсы, рубашку поло и свитер в ходе сеансов удаленной работы и видеоконференций. И, несмотря на возвращение на работу с личным присутствием, они сохранили многие свои привычки в одежде", - отмечает автор публикации.

"Тем более, что послабление дресс-кода в офисе началось еще до кризиса Covid-19. В США в марте 2019 года банк GoldmanSachs произвел сенсацию, смягчив свой дресс-код и позволив своим 36 тыс. сотрудникам приходить в офис без галстука. Два года спустя во всем западном мире продажи официальной одежды, главным украшением которой является костюм, падают. По данным частной лондонской фирмы по исследованию рынка Mintel, в Великобритании в 2020 году продажи упали на 29%", - отмечает Гарнье.

"Между тем, Дэниел Гридер, новый гендиректор, назначенный в июне на пост главы немецкого бренда костюмов Hugo Boss, сохраняет веру в лучшее. В третьем квартале продажи бренда выросли на 40% по сравнению с 2020 годом и на 7% по сравнению с 2019 годом. Производитель извлекает выгоду из роста потребления одежды в Соединенных Штатах. И, несмотря на призыв к бойкоту в связи с его позицией против принудительного труда в Синьцзяне, бренд переживает новый подъем в Китае", - пишет Le Monde.

(...) "Бренд Hugo Boss намерен одевать мужчин "24 часа в сутки, 7 дней в неделю", в частности, предлагая им более расслабленную одежду. И при этом не отказываясь от своего позиционирования в разряде "доступная роскошь", - указывает издание.

"Он также будет развиваться в Азии, где, несмотря на большую непринужденность, мужчины сохраняют такую привычку или все еще обязаны одеваться официально. Благодаря Китаю, Zegna, еще один бренд элитной мужской моды, также находится на пике продаж. Итальянская группа вернулась к своей привычной прибыли в первой половине 2021 года, а далее продажи выросли на 50% до 603 млн евро", - резюмирует Жюльетта Гарнье.