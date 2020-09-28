Армения и Азербайджан снова на грани войны в Нагорном Карабахе

"В минувшие выходные обострился замороженный почти на 30 лет конфликт в кавказском регионе, представляющем собой сепаратистский анклав, который населен армянами, но на который претендует Азербайджан. За кулисами выступают два арбитра: Анкара и Москва", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Николя Рюиссо.

"(...) Как и в ходе предыдущих вспышек насилия, ни Баку, ни Ереван в эти выходные не дали подробного объяснения цепи событий. В общее число погибших в 24 человека, самое большое с 2016 года, входят мирные жители, в том числе одна женщина и один ребенок с армянской стороны и семья из пяти человек с азербайджанской стороны. Однако воюющие стороны по-прежнему туманно выражаются по поводу своих военных потерь. Азербайджан утверждает, что завоевал территории и восстановил контроль над регионом. Армения это отрицает и заявляет, что ее ответные действия нанесли урон азербайджанской армии. Наряду с "автономными" властями Нагорного Карабаха, финансируемыми Ереваном, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил "всеобщую мобилизацию", ввел "военное положение" и пожелал "долгой жизни славной армянской армии!". Премьер-министр Армении заявил, что Баку и Ереван находятся на грани "полномасштабной войны". Он осудил "агрессивное" вмешательство Турции, верной сторонницы Баку", - передает автор статьи.

"Мы сражаемся на своей земле, сегодня азербайджанская армия на азербайджанских землях наносит сокрушительные удары по неприятелю. Что делает армянский солдат на азербайджанских землях? Наше дело правое и мы победим", - косвенно ответил в видеобращении президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он тоже объявил военное положение в своей стране, а также ввел комендантский час в Баку, других крупных городах и вблизи линии фронта. В частности, его армия восстановила контроль над несколькими деревнями, но прежде всего над горой Муровдаг, стратегическим местом для связи между Арменией и сепаратистскими властями Нагорного Карабаха. Ереван это отрицал, но президент самопровозглашенной республики Араик Арутюнян признал, что "позиции потеряны", - говорится в статье.

"Формально продолжаются мирные переговоры, организованные так называемой Минской группой ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Фактически же Нагорный Карабах погрузился в логику войны с тех пор, как в апреле 2016 года "четырехдневная война" практически вывела ситуацию из-под контроля", - отмечает журналист.

"(...) Баку пользуется поддержкой Турции, еще более усиливающейся из-за того, что Анкара до сих пор не поддерживает дипломатические отношения с Ереваном в результате исторического спора о геноциде армян со стороны Османской империи. В воскресенье министр обороны Турции заявил, что Анкара будет поддерживать Азербайджан "всеми средствами". Баку, чьи военные расходы в некоторые годы превышают общий бюджет Армении, использовал свои нефтяные запасы для наращивания расходов на вооружение. Ереван беднее, но он полагается на поддержку России, как в экономическом, так и в политическом плане, поскольку Армения входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, военно-политический альянс, возглавляемый Москвой", - комментирует Рюиссо.

"Однако Кремль ведет двойственную игру со своими двумя бывшими советскими республиками. Он в больших количествах продает оружие Азербайджану (в случае конфликта с Ереваном). И сохраняет две военные базы в Армении (для защиты ее границ от угрозы со стороны Баку). Столь парадоксальная ситуация соответствует задачам российского военно-промышленного комплекса. Таким образом, издалека Москва уже априори обладает достаточным влиянием для того, чтобы умиротворить или усилить данный конфликт, - пишет Le Figaro. В воскресенье президент России Владимир Путин призвал к прекращению смертоносных боев. "Сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия", - сказал глава Кремля, цитируемый в сообщении, вышедшем после его телефонного разговора с Николом Пашиняном.

"В то время, как Эммануэль Макрон выразил свою "глубокую озабоченность" и "решительно призвал к немедленному прекращению боевых действий", ключ к успеху сегодня, как и в 2016 году, будет зависеть от диалога между Москвой и Анкарой. Глава Кремля сохраняет свою разностороннюю дружбу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На самом деле их отношения представляют собой игру интересов, в которой геополитика смешивается с военной сферой (покупка Анкарой новейшей российской противоракетной системы С-400) и экономикой (укрепление торговли, строительство русскими первой атомной электростанции в Турции и новый газопровод "Турецкий поток"). Ось Москва-Анкара регулярно проходит через Сирию, где они поддерживают противостоящие лагеря. Сегодня Нагорный Карабах представляет собой еще один фронт в этих неоднозначных российско-турецких играх", - резюмирует Николя Рюиссо.