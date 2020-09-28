Меркель посещала Навального в клинике Charité

"В деле Навального появляется все больше элементов политического триллера. По информации Der Spiegel, канцлер ФРГ Меркель тайно посетила российского оппозиционного политика в его больничной палате в берлинской клинике Charité".

"Необычным жестом подчеркнула канцлер Ангела Меркель солидарность федерального правительства с Алексеем Навальным, - отмечает издание. - По информации Der Spiegel, канцлер посетила российского оппозиционного политика в его больничной палате в берлинской клинике Charité в условиях полной секретности. (...) Тайный визит к Навальному - очередной знак того, насколько сильно канцлер вступается за Навального и не готова оставлять это дело без последствий. То, что канцлер лично посетила оппозиционного политика, вероятно, является сигналом в адрес российского правительства о том, что Берлин не намерен идти на уступки в этом деле и планирует выявить действительные причины и факты".

"Пока Москва оспаривает любую причастность к попытке убийства, совершенной в конце августа. Вместо этого верные государству СМИ, а также представители министерств распространяют новые теории о покушении на Навального. В отчасти подозрительной информации говорится даже о том, что Навальный был отравлен не на территории России, а в Германии. В таких домыслах участвовал и лично президент Владимир Путин", - подчеркивают авторы статьи.

"Уже вскоре после первых сообщений о покушении на Навального во время его предвыборной поездки по Сибири Меркель лично выступила за то, чтобы оппозиционного политика можно было транспортировать в Германию для лечения. (...) Уже после его прибытия в Берлин Меркель ежедневно получала информацию о состоянии Навального и успехах врачей в его лечении", - говорится в статье.

"Это дело обладает высокой взрывной силой в политическом смысле, - указывает издание. - (...) Для правительства ФРГ одно только использование запрещенного на международном уровне яда нервно-паралитического действия является свидетельством того, что за сговором, целью которого было убийство, стоят государственные органы России. Так как яд очень сложно изготовить и применить, возможные злоумышленники, с точки зрения экспертов, происходят не из криминальной среды. К тому же во время его пребывания в Томске за Навальным практически непрерывно следила российская служба внутренней безопасности ФСБ".

"Изначально Евросоюз планировал провести консультации о возможных санкциях против России на встрече глав государств и правительств, но запланированный на конец прошлой недели мини-саммит был спонтанно отменен, так как председателю Европейского совета Шарлю Мишелю пришлось уйти на карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом".

"Однако эта неделя может стать решающей в отношении дальнейших действий ЕС и США. Так, Берлин подключил к делу и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и также предоставил ее экспертам пробы [Навального]. Ожидается, что результаты исследования, проведенного ОЗХО, будут известны на этой неделе", - сообщает Der Spiegel.