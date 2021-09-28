Как в мире обстоят дела с обязательной вакцинацией от Covid?

(...) "Вопрос об обязательной вакцинации продвигается во всем мире. Перед лицом эпидемии Covid-19 многие страны делают выбор в пользу навязывания своему населению вакцины против Covid. Такая обязательность редко касается всех взрослых, однако она все чаще возлагается на определенные категории людей или профессий", - пишет Les Echos

"Во Франции обязательная вакцинация вступила в силу 15 сентября для медицинских работников, что вызвало серьезные протесты", - говорится в статье.

(...) "Немногие страны требуют вакцинации всего взрослого населения. Так обстоит дело в двух авторитарных странах Центральной Азии, Таджикистане и Туркменистане. Более близкий к Франции Ватикан делает вакцинацию обязательной для своих примерно 800 жителей и сотрудников, которые там работают (непокорные подвергаются увольнению)", - указывают авторы статьи.

"Нечто подобное происходит в Новой Каледонии начиная с сентября. Эта французская территория является одной из немногих, свободных от Covid. Она требует вакцинации как взрослых граждан, так и туристов, и в первое время не призывает к каким-либо санкциям. Однако с 31 декабря медработники и люди из группы риска будут подвергаться штрафу в размере 175 тыс. тихоокеанских франков (или 1 466,50 евро), как сообщает местный новостной канал La 1ère.

(...) "В соседних европейских странах, таких как Греция, с 1 сентября вступила в силу обязательная вакцинация для медработников. В Италии обязательная вакцинация введена с конца мая для медработников и учителей, а санитарный пропуск будет требоваться для сотрудников на всех рабочих местах начиная с середины октября. В Великобритании вакцинация станет обязательной для работников домов престарелых с 11 ноября", - указывают журналисты.

(...) "По другую сторону Атлантики Соединенные Штаты и Канада требуют вакцинации своих федеральных служащих, а также персонала, работающего в сфере здравоохранения. (...) В Австралии с 17 сентября работники домов престарелых должны получить хотя бы одну дозу вакцины", - говорится в публикации.

"Такая же обязательность существует в Зимбабве, где, как и в Саудовской Аравии, для должностных лиц применяется, принцип "нет прививки нет работы" ("no jab no job"), - отмечается далее.

"Наконец, в России президент Владимир Путин выступает против навязывания вакцинации на национальном уровне, однако мэр Москвы в июне издал указ об обязательной вакцинации работников сферы услуг", - резюмирует Les Echos.