Между идеализмом и туалетом с выгребной ямой

"Туалет в России - это не нечто само собой разумеющееся. Только отсталостью или несостоятельностью государства эту "культурную загадку" не объяснить. Между идеализмом и канализацией существует взаимосвязь", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung публицист Соня Марголина.

"Туалеты с выгребной ямой - неотъемлемая черта российского ландшафта, хотя бы из-за огромного их числа в деревнях и дачных поселках. При этом, по данным Росстата, в 2018 году более 20% российских домохозяйств не имели доступа к центральной канализации и пользовались только выгребными ямами. В сельской местности ситуация, естественно, еще драматичнее: 65,5% жителей пользуются туалетами с выгребными ямами, а более 18% вообще не имеют туалетов. По данным международной организации Water Aid, Россия входит в список десяти стран с самым высоким процентом городского населения, практикующего "свободную дефекацию". Впрочем, Россия находится в конце списка - лидирует в нем Индия", - говорится в статье.

"Плохое состояние или отсутствие санузла нельзя объяснить только бедностью, отсталостью и нехваткой государственных инвестиций. Традиционные нормы поведения и культурные стереотипы могут играть здесь не менее важную роль", - отмечает Марголина.

"Уже Чехов подчеркивал, что "это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении", считая это особенностью российского менталитета. (...) В колониях и тюрьмах, которые он посетил, туалеты служили "источником удушливого смрада и заразы", а население тюрем и администрация легко мирились с этим".

"Около 1900 года такие безнадежные условия были нормой даже в больших городах. Даже быстро растущему Санкт-Петербургу не удавалось построить остро необходимую канализацию. В 1911 году Лев Велихов, депутат Петербургской городской думы и член либеральной Конституционно-демократической партии, осудил в журнале "Городское дело" неспособность российского гражданского общества по существу разобраться с приоритетами и конкретными задачами городского развития. Он объяснял эту несостоятельность глубокой пропастью "между идеальным гением нации и скотскими условиями", на которые она "практически добровольно себя обрекла ", назвав этот парадокс "культурной загадкой". "Целые поколения убежденных людей проповедовали равенство, братство и человечность и презирали внешние стороны жизни".

"Таким образом, Велихов считал, что между идеализмом русской интеллигенции и состоянием канализации есть взаимосвязь. (...) Но его надежду на "практичных людей", на решительных и деятельных граждан, разрушила Октябрьская революция".

"С ужасом пролетарский писатель Максим Горький вспоминал в своем очерке "В. И. Ленин" (1924), как крестьяне, участвовавшие в "съезде деревенской бедноты" в 1919 году и размещенные в Зимнем дворце, "не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков".

"Диктатура большевиков лишила собственности и прав дворянство, буржуазию и духовенство. При этом неимущие получили привилегии. Некогда частное жилье заселили рабочими, солдатами и обслуживающим персоналом, которые раньше жили в бараках, казармах или в подвалах. Таким образом возникли те самые пресловутые коммунальные квартиры, в которых вынужденно сожительствовали разные социальные слои и которые на десятилетия превратились в рассадник новой социалистической морали. В 1940 году две трети советского населения проживало в коммуналках", - повествует Марголина.

"Невозможность удовлетворить элементарную физиологическую потребность более-менее цивилизованным способом стала формирующим опытом всех слоев населения. Неудивительно, что в двадцатые и тридцатые годы уборная стала известным клише советской сатиры".

"Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах", - рассуждал о последствиях большевистской диктатуры профессор Преображенский, главный герой сатирической повести Булгакова "Собачье сердце" (1925)".

(...)

"Не только "буржуазный" писатель Михаил Булгаков, но и целая плеяда выдающихся "пролетарских" писателей (например, Сергей Есенин в поэме "Страна негодяев") находили вдохновение в социалистических буднях между отсутствием и не поддающимся описанию состоянием общественных туалетов, крайностях коммуналок, бескультурье и "диктатуре пролетариата".

"Я ругаюсь и буду упорно / Проклинать вас хоть тысячи лет, / Потому что... / Потому что хочу в уборную, / А уборных в России нет. / Странный и смешной вы народ! / Жили весь век свой нищими / И строили храмы божие.../ Да я б их давным-давно / Перестроил в места отхожие", - говорил Чекистов в поэме Есенина.

"Упразднение религии и разрушение церквей были частью ленинской программы построения социализма. В 1920-1930-е годы на месте снесенных церквей и часовен нередко строились общественные туалеты, один из них - на Красной площади напротив Исторического музея", - пишет издание.

(...)

"Советские люди, ворующие лампочки из общественного туалета и не желающие смывать свои экскременты в унитаз, встречаются и в рассказах Михаила Зощенко. (...) В рассказе "Западня", который был опубликован в сатирическом журнале "Крокодил" в 1933 году, советский поэт, путешествующий по Италии и Германии "для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба" по нужде пошел в общественный туалет. А когда попытался выйти, дверь не открывалась. Отчаявшись, поэт звал на помощь, но, не зная немецкого языка, не мог понять прохожих на улице до тех пор, пока его крики не услышал проходивший мимо русский эмигрант и не объяснил ему: "У них, у сволочей [имелись в виду немцы], эта дверь механическая. Вы, говорит, наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Они это нарочно устроили для забывчивых людей". Пролетарский поэт извлек урок из своего туалетного фиаско: "Ага, думает, стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтоб поддержать культуру".

"После распада Советского Союза качество общественных мест стало постепенно улучшаться, по крайней мере, в крупных городах, в основном благодаря приватизации и привлечению рабочих-мигрантов. Во время перестройки, когда ничто больше не мешало критически посмотреть на советскую жизнь, "скотские условия" наконец-то можно было обсуждать открыто", - говорится в статье.

"Пожалуй, самое радикальное художественное заявление о значении русской туалетной культуры было сделано неброской инсталляцией на представленной на 3-й Московской биеннале в 2009 году выставке Russian povera, куратором которой был Марат Гельман. На ней был показан туалет из простых деревянных досок, возвышавшийся посреди пустой комнаты. Когда посетитель приближался к экспонату, он слышал бас Федора Шаляпина, который все громче и громче пел элегию Жюля Массне "О, где же вы дни любви, сладкие сны, юные грёзы весны?"

"Возникавший при этом когнитивный диссонанс словно давал ключ к решению русской культурной загадки, которая беспокоила сто лет назад либерального петербургского политика Велихова. В величественном голосе гения, запертого в бессменном деревянном туалете, проявлялось сочетание "скотских условий" и высокой русской культуры, которые друг без друга грозили потерять свою самобытность", - заключает Марголина.