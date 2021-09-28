Коронавирус снижает продолжительность жизни так же, как Вторая мировая война

"Сравнение данных из 29 стран показало, что во время пандемии значительно снизилась ожидаемая продолжительность жизни. В наибольшей степени пострадали США. Но есть и исключения", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, от Covid-19 в мире умерло более 4,7 млн человек. Скорее всего, их гораздо больше, по крайней мере, это предполагают эксперты. Множество преждевременных смертей отражается и в статистике продолжительности жизни".

"Согласно недавно проведенному исследованию, во многих странах сокращение ожидаемой продолжительности жизни в результате пандемии коронавируса сопоставимо с ее сокращением в Западной Европе после Второй мировой войны. В некоторых странах положительные тенденции прошлых лет за короткое время обратились вспять, сообщают в журнале International Journal of Epidemiology исследователи из Центра демографических наук имени Леверхалма при Оксфордском университете. Продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем продолжительность жизни женщин", - говорится в статье.

"Согласно исследованию, в 2020 году продолжительность жизни снизилась в 27 из изученных стран, а в 22 странах она упала как минимум на полгода. "В странах Западной Европы, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия, такое снижение ожидаемой продолжительности жизни за один год в последний раз наблюдалось во время Второй мировой войны", - сказал соавтор исследования Хосе Мануэль Абурто".

"Только у мужчин и женщин в Дании и Норвегии, а также у женщин в Финляндии продолжительность жизни не уменьшилась. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что эти страны приняли меры против пандемии уже на раннем ее этапе и располагают сильными системами здравоохранения".

"Больше всего продолжительность жизни мужчин сократилась в США - на 2,2 года по сравнению с 2019 годом. Соавтор исследования Ридхи Кашьяп говорит, что особенно заметен рост смертности среди трудоспособного населения в возрасте до 60 лет. В большинстве европейских стран, наоборот, смертность увеличилась среди людей старше 60 лет".

"Как будет развиваться ситуация после окончания пандемии и сколько времени потребуется для того, чтобы продолжительность жизни снова возросла, в исследовании не рассматривалось".

"Однако исследователи пишут, что последствия пандемии для здоровья населения, возможно, будут сохраняться долго. Это связано с факторами, которые трудно предсказать, такими как "долгий ковид" и последствия несвоевременного лечения других заболеваний. На это указывает и растущее неравенство в результате социальных и экономических потрясений, вызванных пандемией", - пишет Der Spiegel.