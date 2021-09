28 сентября 2021 г. Адам Тейлор | The Washington Post Новые правила въезда в США закрывают двери для тех, кто полностью вакцинирован российским "Спутником V" "На прошлой неделе США объявили, что скоро откроют двери для иностранных путешественников, вакцинированных от коронавируса, что впервые с момента начала пандемии ослабит ограничения для широкого круга приезжающих со всего мира. Однако новые правила, вступающие в силу в ноябре, по-видимому, также исключат многих людей, которые считают себя полностью иммунизированными, в том числе миллионы, которые получили две дозы российской вакцины "Спутник V", - сообщает The Washington Post. "Напрямую могут пострадать сотни тысяч россиян. Несмотря на непростые дипломатические отношения и ограниченный спрос на международные поездки, по данным Туристической ассоциации США, в 2019 году - это последний год, за который имеются данные - США посетили около 300 тыс. россиян, - говорится в статье. - В более широком смысле план США - это еще один удар для производителей "Спутника V, который Москва с гордостью провозгласила первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной для использования. Хотя вакцина была задумана как мощный инструмент пандемической дипломатии, ее ограниченное распространение за рубежом и медленные темпы доставки оставили ее позади не только западных вакцин, но и вакцин китайских производителей". "Это большая проблема для российских путешественников и для людей из других стран, получивших "Спутник V", - указала Джудит Твигг, профессор Университета Содружества Вирджинии, отслеживающая состояние общественного здравоохранения в России, в электронном письме о новых правилах США. Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд благосостояния, поддержавший "Спутник V", указал в заявлении, что вакцина не только одобрена в 70 странах, где проживает более 4 млрд человек, или более половины населения мира, но и ее эффективность и безопасность подтверждены как в ходе клинических испытаний, так и в ходе реального использования в ряде стран, подчеркивается в статье. (...) "Новый план США требует, чтобы большинство лиц, не являющихся гражданами США и желающих въехать в Соединенные Штаты, были вакцинированы прививками, одобренными для чрезвычайного применения либо FDA, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, либо ВОЗ. Сюда входят вакцины, произведенные Pfizer и Moderna, а также вакцины, разработанные китайскими фирмами, такими как Sinopharm и Sinovac, - сообщается в публикации. - Но "Спутник V" (...) еще не одобрен ВОЗ. Глобальное агентство здравоохранения на этой неделе заявило, что приостановило процесс одобрения вакцины, сославшись на озабоченность по поводу практики производства на предприятиях в России и возможности стабильного производства вакцины в соответствии с необходимыми стандартами". (...) "В отличие от других стран, в Соединенных Штатах не было общих ограничений на поездки из России до этого объявления, а это означает, что все путешественники из страны, у которых был отрицательный результат на коронавирус, могли быть допущены в Соединенные Штаты в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний. Ситуация изменится в ноябре, в то же время, когда двери откроются для миллионов путешественников из Европы и других стран". "Новые правила США коснутся не только россиян. Согласно данным Глобального центра инноваций в области здравоохранения при Университете Дьюка, по всему миру было закуплено около 448 млн доз "Спутника V", причем многие из них поступили в страны с низкими доходами. Некоторые правительства жаловались на медленные поставки из России. Ограничение возможностей путешествий, вероятно, вызовет дальнейшую критику российского препарата. "Россия упустила возможность использовать эту вакцину в качестве дипломатического инструмента", - сказала Твигг, сославшись на производственные проблемы вокруг "Спутника". "Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать новую политику США", - отмечает The Washington Post. (...) Несмотря на недавнюю приостановку процесса одобрения ВОЗ, РФПИ заявил, что Минздрав России находится в постоянном контакте с экспертами ВОЗ по процессу одобрения, и мы по-прежнему уверены, что одобрение "Спутника V" глобальным регулятором в области здравоохранения неизбежно в связи с показательной практикой применения вакцины. "Некоторые эксперты по иммунизации озвучивают более широкие опасения о том, что этот шаг США и другие, подобные ему, могут создать два класса вакцинированных людей по всему миру: представители одного могут свободно передвигаться, а представители другого - нет. В России и других странах туристические фирмы уже начали предлагать состоятельным клиентам поездки за границу, в том числе в такие места, как Сербия, чтобы они могли пройти вакцинацию с помощью более широко принимаемых прививок", - пишет издание. "Александр Габуев, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги, сказал, что среди "тех, у кого есть деньги и власть", растет разочарование из-за того, что их вакцины не являются общепризнанными. По словам Габуева, некоторые распространяют "теории заговора", в том числе ту, что "все завидуют России как стране, разработавшей первую вакцину", и поэтому западные державы сговорились против "Спутника V". (...) Хотя "Спутник V", как представляется, обеспечивает более надежную защиту, чем эти поддерживаемые Китаем вакцины, роль России как экспортера вакцины была серьезно ограничена производственными проблемами, и Китай стал более надежным партнером, сказал Габуев. "Одобрение Всемирной организации здравоохранения повышает доверие к китайским вакцинам по сравнению с российскими", - добавил он. Источник: The Washington Post