Нефть в пищевой цепи

"В океанах образовались настоящие "пластиковые континенты". Частицы пластика можно обнаружить и на большой глубине - даже на глубине 8255 метров", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Около 400 млн тонн пластика производит человечество - ежегодно. Для этого расходуется до 8% добываемых в мире нефти и газа. (...) Пластиковые отходы можно увидеть на обочинах дорог, в лесах, реках. Настоящие "пластиковые континенты" образовались в океанах, самый крупный из них - в Тихом океане".

Однако ситуация еще более драматична, отмечает издание. Ученые из Исследовательского института им. Зенкенберга во Франкфурте совместно с коллегами из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера и Института Иоганна Генриха фон Тюнена изучили пробы осадочных отложений из Курило-Камчатского желоба на предмет наличия в них микропластика."Согласно исследованию, в килограмме осадочных отложений было обнаружено от 14 до 209 частиц микропластика", - говорится в статье.

"Все осадочные отложения содержали полипропилен - стандартный синтетический материал, часто используемый для производства упаковок. В 75% проб был также обнаружен полиэтилен и примерно в 63% проб полиэстер. Всего было обнаружено 15 видов пластика. И именно на наибольшей глубине количество микропластика было максимальным", - указывает издание.

"Микропластик в морских глубинах означает и то, что затрагивается основа пищевой цепи, так как беспозвоночные животные поедают осадочные отложения вместе с частицами микропластика, - поясняет профессор Института им. Зенкенберга Ангелика Брандт. - Поэтому будущие поколения, к сожалению, еще долго будут сталкиваться со следами сегодняшнего загрязнения окружающей среды". На своей тарелке, когда они будут есть рыбу", - пишет Frankfurter Rundschau.