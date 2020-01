29 января 2020 г. Макс Седдон и Роман Олеарчик | Financial Times Новый человек Путина по Украине вселяет Киеву надежду на мирный прогресс "Киев приветствовал продвижение Владимиром Путиным ключевой фигуры, стоящей за мирными переговорами с Украиной как сигнал о новой готовности Москвы разрешить шестилетний конфликт между двумя странами. На прошлой неделе Дмитрий Козак, бывший вице-премьер-министр, был назначен на недавно созданную должность в администрации президента (...), и за этим объявлением последовало сообщение об отставке Владислава Суркова, главного путинского переговорщика по Украине", - передает Financial Times. "Люди, близкие к мирным переговорам, говорят, что эти изменения направлены на то, чтобы формализовать положение Козака в качестве ведущего переговорщика Путина по Украине", - сообщает издание, напоминая, что "Козак курировал два знаковых обмена заключенными в прошлом году, которые широко приветствовались как прогресс в усилиях по прекращению конфликта между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами", а также "помог возродить четырехсторонние мирные переговоры во главе с Францией и Германией: так называемые переговоры "Нормандской четверки" возобновились в прошлом месяцев после нескольких лет пробуксовки при Суркове". "На последнем раунде переговоров в Париже, как сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Сурков "психанул, бросил бумаги на стол (... ). Мы, типа, так не договаривались". Сурков заявил, что эта история является "фантазией" и сказал, что Аваков провел вечер, попивая вино, вместо того, чтобы участвовать в переговорах", - говорится в статье. "Сурков играл во вмешательство. Если он действительно уйдет, это хорошо", - сказал человек, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Козак является членом тесного круга высокопоставленных российских чиновников, чьи связи с Путиным уходят в прежние времена в мэрии Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов. С тех пор как Путин пришел к власти 20 лет назад, миссии Козака включали в себя контроль за интеграцией Крыма, проведение первой кампании переизбрания Путина в 2004 году, надзор за строительством для зимней Олимпиады в Сочи и, совсем недавно, контроль за энергетической отраслью", - сообщается в публикации. - Козак является "несистемным революционером - он хорош в коротких прорывах", сказал бывший коллега в администрации Путина. Козак также отвечал за посредничество в Молдавии (...)." "Он не либерал, но он - из той традиции, что реинтеграция [территорий, удерживаемых сепаратистами] на российских условиях в интересах российского влияния, - сказал человек, близкий к этим переговорам. - Он может вытереть стол начисто и жестоко провести то, что считает интересами российского государства". Теперь Козаку предстоит урегулировать усилия Украины по возвращению двух поддерживаемых Москвой отколовшихся государств на ее границе с Россией (...)", - пишет издание. "Сурков проводил политику ослабления Украины и предотвращения подписания будущих соглашений с ЕС и НАТО путем политической дестабилизации территории, - сказал человек, знакомый с мирными переговорами. - Теперь мы больше заинтересованы в управлении процессом на месте [...] Это более прагматичный подход. Козак - более сильный администратор и хорошо разбирается в экономике". "Но другие люди, близкие к переговорам, предупредили, что Путин, который не демонстрировал никаких признаков ослабления давления на Украину, останется главным лицом, принимающим решения. "Парни Зеленского просто ассоциируют все проблемы с Сурковым. Они не понимают, с кем они имеют дело, - заявил бывший кремлевский коллега. - Конечно, они не вернут территории. Это фантазии". Источник: Financial Times