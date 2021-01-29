Отныне аборты в Польше практически запрещены

"(...) В Польше через три месяца после того, как Конституционный суд вынес решение о запрете абортов в случаях серьезной деформации плода, оно, наконец, вступило в силу в среду незадолго до полуночи. Решение суда от 22 октября, в котором обосновывается право на жизнь и возможность абортов ограничивается только случаями изнасилования и заболеванием, опасным для здоровья матери, до сих пор не было опубликовано в польском "Официальном вестнике". Теперь это произошло: любому врачу, сделавшему аборт в результате серьезного или смертельного порока развития плода, грозит до трех лет тюрьмы", - пишет журналистка Le Figaro Элен Бьенвеню.

"Как и несколько тысяч варшавян, 37-летняя Беата в среду вечером при нулевой температуре пришла к зданию Конституционного суда, чтобы выразить свой гнев, - говорится в статье. "Это еще один шаг этого правительства, пытающегося присвоить себе наши права. На этот раз оно отнимает у нас, женщин, право выбора ".

"(...) Между тем, Беата не считает, что либерализация права на аборт произойдет раньше, чем через несколько лет, по крайней мере, до того момента, когда новое поколение придет на избирательные участки в 2023 году. 42-летняя Рашела не собирается сдаваться: "Приятно видеть, что молодежь мобилизуется. Раньше говорили, что они не интересуются политикой: это не так!" Протестующая признается, что ее глаза прикованы к Аргентине, которая разрешила аборты в конце декабря. "Для нас это доказательство того, что мобилизация на улицах имеет смысл. Я думаю, здесь, в Польше, это вопрос времени".

"(...) Направляясь полным ходом к резиденции партии власти "Право и справедливость" (PiS), толпа по очереди скандировала: "Идите и покажитесь!", "Я думаю, я чувствую, я решаю" или даже "свобода, равенств, неограниченные аборты", - передает автор статьи.

"(...) Это свалилось на нас совершенно неожиданно, как в октябре, - с сожалением говорит Ала, студентка факультета международных отношений. Я надеялась, что они в конечном итоге никогда не опубликуют это решение, но мы знали, что оно будет в повестке дня".

"(...) Такая пауза между приговором и его публикацией в точности типична для порядка действий PiS: они продвигаются по чуть-чуть, и люди в конечном итоге утомляются, - продолжает Ала, которая впервые вышла на митинг в возрасте 15 лет, чтобы в 2016 году возразить против законопроекта, направленного на дальнейшее ограничение абортов. "Сначала мы этому не поверили, а потом мы к этому привыкли?, - утверждает Ала (...) .

"В Польше существует определенная тенденция к авторитаризму", - беспокоится студент, который указывает, что следующей жертвой в этом споре несомненно станет уполномоченный по гражданским правам Адам Боднар. Сам омбудсмен, которого призывали заменить союзником PiS, не скупился на выражения в Twitter. "Подтверждение решения Конституционного суда является усиливающейся драмой для женщин. Государство хочет ограничить их права, подвергнуть опасности их жизнь, приговорить их к пыткам. Гражданское общество выступает против такого наступления".

Однако со стороны Конституционного суда слышна критика в адрес евгеники: "Утверждение о том, что человек, обладающий определенными характеристиками, стоит меньше другого, просто неприемлемо. Это также относится и к дородовому периоду человеческой жизни", - попытался обосновать спорное решение докладчик и судья Жустин Пискорский.