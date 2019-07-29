С сегодняшнего дня человечество живет в кредит

"К понедельнику, 29 июля, все возобновляемые ресурсы планеты на 2019 год были израсходованы. Этот "день перерасхода биоресурсов Земли" каждый год наступает все раньше", - пишет журналист Le Monde Реми Барру.

"Такую дату каждый год рассчитывает Global Footprint Network - созданный в 2003 году аналитический центр, который располагается в США, Бельгии и Швейцарии и специализируется на экологических вопросах и оставляемом человечеством экологическом следе. Эта дата означает, что на сегодняшний день человечество живет в кредит, пожирая гораздо больше биоресурсов, чем природа может предоставить в течение года, - говорится в статье. - Оно потребило больше рыбы, вырубило больше деревьев, значительно увеличило площадь сельхозугодий".

"Эта все более ранняя дата отражает агрессивный и хищнический подход человека к природным ресурсам. Мы все быстрее разрушаем способность планеты возобновлять свои ресурсы", - указывает Арно Гофье, соруководитель программ WWFФранции.

"Расчет, произведенный на мировом уровне, не говорит о различиях, которые можно обнаружить в зависимости от режимов и уровней потребления в различных регионах. Если бы все население мира жило как США, то потребовалось бы 5 планет Земля на один год потребления. Для России такой показатель составляет 3,2, для Германии - 3, для Китая - 2,2, но если бы человечество жило так, как население Индии, то показатель был бы всего 0,7. В среднем, по всему миру для удовлетворения ежегодных потребностей населения мира потребуется 1,75 планеты", - отмечает Le Monde.

"Для Франции расчет показывает, что потребовалось бы 2,7 планет, если бы весь мир принял наш образ жизни. И дата этого символического дня перерасхода биоресурсов Земли для страны приходится на 5 мая", - указывает Барру.

Однако устойчивое продвижение этой даты в календаре не является неизбежным, говорится в статье. "Жить в соответствии с теми средствами, которые предоставляет нам наша планета, технологически возможно, финансово выгодно и это наш единственный шанс на процветающее будущее", - заявил в августе 2018 года Матис Вакернагель, генеральный директор Global Footprint Network, соавтор методики расчета экологического следа.

"Всемирный фонд природы (WWF) далек от желания отправлять отчаянные месседжи и настаивает на возможных рычагах воздействия, - передает автор статьи.

"Что касается выбросов парниковых газов, на которые приходится 60% мирового экологического следа, то, сократив их на 50%, мы могли бы получить 93 дня в году, то есть отодвинуть день перерасхода биоресурсов Земли на октябрь", - поясняет НПО. Уменьшение вдвое потребления животного белка позволило бы выиграть две недели в году. Еще десять дней можно было бы заполучить, сократив вдвое пищевые отходы, указывает WWF, напомнив, что 30% мирового сельскохозяйственного производства были потеряны или выброшены на ветер".

"Если мы продолжим действовать в том же духе, то в 2100 году глобальное потепление достигнет повышения от + 4 C до + 5 C. Такого мира никто не желает, и все же мы неуклонно движемся к тотальному потрясению планеты", - осуждает Арно Гофье.

"Несомненно, упразднив пластиковые соломинки, мы отодвинем день перерасхода биоресурсов Земли. Необходимо не подписывать CETA [Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой, ратифицированное Национальным собранием 23 июля] и не начинать участвовать в таком соглашении, как МЕРКОСУР [проект соглашения между ЕС и странами Латинской Америки, входящими в состав общего рынка МЕРКОСУР]", - призывает Арно Гофье.