Немецкое ведомство предупреждает об опасности заражения IT-систем программой Pegasus

"Пока что власти Германии никак не комментировали разоблачения об используемом во всем мире программном обеспечении для слежки. Немецкое ведомство по информационной безопасности теперь заявило об "угрожающей ситуации" из-за Pegasus", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) отреагировало на разоблачения о шпионском троянце Pegasus израильской компании NSO Group. Во вторник ведомство, расположенное в Бонне, разослало предупреждение касательно кибербезопасности, классифицировав Pegasus как IT-угрозу второго уровня (из четырех). На этом желтом уровне предупреждения компаниям, ведомствам и пользователям следует обращать более пристальное внимание на любые аномалии на своих устройствах", - поясняет издание.

"Потенциал угрозы следует оценивать как высокий, тем более что текущие версии iOS и Android все еще считаются уязвимыми", - пишет BSI в своем анализе, имеющемся в распоряжении Der Spiegel. Однако следует отметить, что речь идет о целенаправленных атаках на отдельные цели, а не о кампании, направленной на массовое распространение, пишет ведомство со ссылкой на сообщения СМИ".

"По мнению BSI, особенно проблематично то, что атаки с применением Pegasus практически невозможно предотвратить. "Из-за профессионализма злоумышленников целенаправленное применение превентивных защитных мер очень затруднено", - передает издание.

"Пока разоблачения о Pegasus вызывали политические дебаты и реакцию властей в основном в других странах. Так, во Франции, Совет по обороне и национальной безопасности провел специальное заседание после того, как стало известно, что президент Эммануэль Макрон, среди прочих, оказался в списке потенциальных объектов шпионажа с применением программного обеспечения NSO".

"NSO Group утверждает, что Pegasus используется только для борьбы с преступниками и террористами. За соблюдение этих критериев несут ответственность покупатели их продукции, а это исключительно органы власти. По словам NSO, когда компания проверяет клиента, он должен предоставить "защищенные от злоупотреблений" записи в журнале регистрации и теряет доступ к Pegasus, если эти записи будут свидетельствовать о злоупотреблении программным обеспечением", - пишет Der Spiegel.