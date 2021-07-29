Смертельная опасность из-за бытовой химии в воздухе

"Чистящие средства, краска, клей: многочисленные химические и топливные частицы способствуют загрязнению воздуха. Их влияние недооценивается, считают исследователи. Они говорят о 900 тыс. преждевременных смертей в год - что в десять раз больше, чем предполагалось ранее", - пишет Die Welt.

"Считается, что так называемые антропогенные вторичные органические аэрозоли (ASOA) являются причиной от 340 тыс. до 900 тыс. преждевременных смертей в год во всем мире. (...) Эти мельчайшие частицы в атмосфере образуются из химических веществ, выделяемых в результате деятельности человека. К ним следует добавить и известные источники загрязнения воздуха, такие как электростанции и дорожное движение - в целом, несколько миллионов преждевременных смертей во всем мире ежегодно связываются с мелкодисперсной пылью в воздухе", - указывает издание.

"Выбросы от бытовой химии играют все более важную роль в образовании загрязняющих веществ, особенно в городском воздухе, объясняют исследователи из команды Бенджамина Нолта из Колорадского университета в Боулдере в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics. До сих пор нормативные акты были направлены в основном на ограничение выбросов оксидов серы и азота от ископаемых видов топлива, например, на угольных электростанциях и от транспорта. "Они важны, но мы показываем, что если не обращать внимания на чистящие средства, краски и другие бытовые химикаты, мы упускаем из виду один из основных источников выбросов", - пишут исследователи".

"Ученые включили в свою оценку данные исследований качества воздуха, проведенных за последние два десятилетия в одиннадцати городских районах Пекина, Лондона и Нью-Йорка. Образование вторичных органических аэрозолей в значительной степени зависит от определенных органических соединений, выделяемых в процессе деятельности человека. Согласно исследованию, источниками таких химических веществ - так называемых ароматических, а также средне- и малолетучих органических соединений - все чаще становятся наряду с выхлопными трубами, бензоколонками, асфальтом, дровяными и угольными печами, также и промышленные растворители и покрытия, краски и клеи, чистящие средства и средства по уходу и гигиене", - говорится в статье.

"Несмотря на многие улучшения, загрязнение воздуха остается огромной проблемой, и в Европе оно считается самой большой угрозой для здоровья. По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), большинство европейцев по-прежнему страдают от загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью, диоксидом азота и приземным озоном. Согласно данным, представленным в 2020 году, в результате такого загрязнения ежегодно преждевременно умирают более 400 тыс. человек в 41 европейской стране".

"Особенно городские жители страдают от чрезмерного уровня загрязнения: по данным EEA, трое из четырех жителей ЕС, проживающих в городских районах, подвергаются воздействию мелкодисперсной пыли, содержание которой в воздухе превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В случае с озоном это почти каждый городской житель", - отмечает издание.

"Загрязнение воздуха влияет на многие аспекты здоровья. Так, оно может усилить развитие аллергии и, вероятно, увеличивает риск развития деменции. На Международной конференции Ассоциации по изучению болезни Альцгеймера (AAIC) в Денвере недавно был представлен анализ, согласно которому улучшение качества воздуха может улучшить когнитивную работоспособность и снизить риск развития деменции. Эту связь показали уже несколько исследований".

"Так, проведенное в США исследование показало, что риск развития деменции и снижение когнитивных способностей у пожилых женщин заметно ниже в районах с более низким уровнем воздействия мелкодисперсной пыли (частиц PM 2.5) и загрязняющих веществ, связанных с дорожным движением (NO2). Данные из Франции также продемонстрировали такую взаимосвязь".

"По данным Ассоциации по изучению болезни Альцгеймера, высокие стандарты качества воздуха способствуют здоровому старению - особенно на фоне массовой урбанизации и глобального старения населения".

"В настоящее время, по данным команды Нолта, около 95% всех людей живут в районах, где содержание частиц PM 2.5 превышает рекомендованные ВОЗ среднегодовые максимальные показатели загрязнения. "По оценкам, частицы PM 2.5 приводят к 3-4 млн преждевременных смертей в год, что превышает количество смертей, связанных с другими веществами, загрязняющими воздух", - передает Die Welt.