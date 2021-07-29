Свадьба, которая стала для королевы кошмаром

"Красивая и сдержанная: на самом деле Диана Спенсер была хорошим выбором для наследника британского престола принца Чарльза. Но после их свадьбы в июле 1981 года начался супружеский ад королевской семьи, эхо которого слышно по сей день", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Если и есть что-то, что исторически определяет аристократов, так это их ложь о том, что, будучи членами этого сословия, они от рождения более ценны, чем другие люди. Во времена дефицита это утверждение обеспечивало уникальный доступ к продуктам питания и предметам роскоши; но и после появления буржуазного общества некоторые привилегии сохранились, так что многие люди, не имеющие благородного происхождения, тем более воодушевлены, чем меньше королям, принцам и прочим удается скрывать свои неудачи", - рассуждает журналист Филипп Кассье.

"Поскольку, по крайней мере в Европе, высокородным больше не под силу развязывать безнадежные войны с миллионами смертей, все события ниже пояса приобретают для общественности еще большее значение - и это, в свою очередь, приводит нас непосредственно к леди Диане (1961-1997) и принцу Чарльзу".

"Понимание того, что все было давно потеряно, когда Диана и Чарльз сказали друг другу "да" в Лондоне 29 июля 1981 года, буквально поражает. В наши дни королева Елизавета II, возможно, уже давно окончательно дистанцировалась от критики, но тогда она заставила своего отпрыска отказаться от любви всей его жизни: Камилла Паркер-Боулз была слишком низкого происхождения для должности первой всегда улыбающейся и демонстрирующей заинтересованность лицемерки будущего короля Англии".

"Диана Фрэнсис Спенсер была совсем другой. Будучи дочерью графа, она, возможно, была не самых голубых кровей, а ее работа воспитательницей в детском саду едва ли вписывалась в концепцию британской изысканности. Но с тех пор, как она познакомилась с Чарльзом на охоте в 1977 году, она всегда говорила "пожалуйста" и "спасибо", в остальном держала рот на замке и неизменно краснела, когда наследник престола обращался к ней", - повествует автор статьи.

"Любой, кто видел, как плохо Диана справлялась с тем, что перед свадьбой за ней повсюду следовали репортеры, мог бы посочувствовать ей. Любой, кто осознает, какую огромную любовь Чарльз, должно быть, испытывал к Камилле - эти двое до сих пор живут вместе без скандалов - мог бы посочувствовать ему. Но сословное высокомерие оказалось сильнее. И вот, со всей помпой, Чарльз и Ди официально связали себя узами брака в отношениях, которым вскоре суждено было привести их к депрессии".

"Супруга прекрасно удовлетворяла жажду масс видеть жестокий супружеский ад: слухи о ледяной атмосфере при дворе, странные верховые прогулки с капитаном кавалерии, расстройства пищевого поведения - каждый мог найти что-то для себя. В декабре 1992 года премьер-министр Джон Мейджор объявил то, что все уже знали: Чарльз и Ди расстались".

"Восхождение Дианы к статусу любимицы мировых СМИ только начиналось. (...) Она рассказывала о том, какой испорченной, бесчувственной кучкой были Виндзоры".

"Имеет ли значение для человечества то, была ли истерия вокруг личности Дианы после ее гибели в парижском туннеле в 1997 году ее последней местью королеве? Вероятно, нет - при том, что Елизавета II в очередной раз промахнулась со своим заключением о том, что смерть вряд ли должна интересовать британцев".

"Никого не принуждают наблюдать за тем, как сын Дианы Гарри и его жена-неаристократка Меган в настоящее время пытаются дистанцироваться от его происхождения. И все же это увлекает многих людей. История свадьбы, состоявшейся 29 июля 1981 года, далека от завершения", - пишет Die Welt.