29 июня 2020 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Законодатели США требуют расследования утверждений о том, что Россия объявила награду за жизни американских солдат в Афганистане "Американские законодатели призвали Конгресс провести расследование утверждений, согласно которым США не предприняли действий в отношении разведданных о том, что российские агенты предлагали плату связанным с талибами* боевикам за убийство американских военных в Афганистане", - передает Financial Times. "Белый дом опроверг информацию о том, что Дональд Трамп был проинформирован о предполагаемом российском заговоре, который, по утверждению The New York Times, был раскрыт представителями разведки США месяцы назад. В статье говорилось, что Совет национальной безопасности Трампа обсуждал эту проблему на межведомственной встрече в конце марта, но британским коллегам сообщили об этом только на прошлой неделе". "Это совершенно возмутительно", - заявила Нэнси Пелоси, демократ-спикер Палаты представителей, добавив, что ее партия призвала представить доклад Конгрессу по этим утверждениям. "Было бы логично предположить, что в ту минуту, когда президент услышит об этом, он захочет узнать больше, а не отрицать, что он что-то знал". Пелоси заявила, что президент "всячески расстилается перед [российским президентом Владимиром] Путиным", приведя в пример приглашение о присоединении к G7, которое Трамп сделал Москве несмотря на аннексию Россией Крыма и вторжений на Украину. "В этой картине что-то не так". "Кейли Макинани, пресс-секретарь Белого дома, заявила в субботу, что и директор ЦРУ, и советник по национальной безопасности и глава администрации - "все могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о разведданных о предполагаемом российском вознаграждении, - пишет Financial Times. - И все же Макинани воздержалась от опровержения сообщения о самой предполагаемой российской операции, которую, по данным The New York Times, проводило подразделение ГРУ, российской военной разведки. Операция, возможно, была направлена на дестабилизацию мирных переговоров, состоявшихся в прошлом году, с целью подорвать интересы Америки". (...) "Хотя ЦРУ и Пентагон отказались предоставить комментарии, Джон Рэтклифф, новый директор национальной разведки - органа, объединяющего 17 разведывательных служб Америки - заявил поздно вечером в субботу, что ни Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о какой бы то ни было подобной разведывательной информации", - говорится в статье. (...) "Майкл МакКол, высокопоставленный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей, контролируемом демократами, отметил, что, если окажется, что эти сообщения верны, они "только усугубят" его серьезные опасения в отношении режима российского президента Владимира Путина и его влияния на глобальные дела. Он сослался на российское вторжение на Украину, поддержку диктаторов по всему миру, имея в виду поддержку Москвой режимов в Сирии и Венесуэле, и вмешательство в выборы в США и Европе". "Если это сообщения окажутся точными, администрация должна предпринять быстрые и серьезные действия, чтобы привлечь к ответственности путинский режим", - заявил Маккол, и добавил, что он уже связался с администрацией. _______________________________ *Эта организация запрещена в РФ Источник: Financial Times