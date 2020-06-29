Крайне правые активны по всей Европе - но борьба с ними Евросоюза застопорилась

"В последнее время внутри ЕС сильно возросла опасность, исходящая от агрессивных ультраправых. Однако совместные европейские усилия для борьбы с ними стопорятся, для правительства ФРГ эта тема - лишь одна из многих для предстоящего председательства в Совете ЕС", - пишет немецкое издание Die Welt.

"То, что крайне правые в Европе объединяются на музыкальных и спортивных мероприятиях, ездят в соседние страны на обучение стрельбе или подстрекают в интернете к нападениям, - не новое явление. За последние 12 месяцев Германия болезненно сталкивалась с этой опасностью: так, террорист в Ханау обучался обращению с оружием в Словакии, а напавшего на синагогу в Галле вдохновила бойня в Крайстчерче и в Эль-Пасо", - указывают журналисты Мануэль Бевардер и Алексей Хок.

"Когда в среду председательство в Совете ЕС перейдет от Хорватии к Германии, ФРГ может получить возможность сделать борьбу с правым экстремизмом и терроризмом на европейском уровне одной из главных задач. Однако в принятой в четверг 25-страничной программе эта тема упоминается только в одном пункте", - отмечает издание.

"При этом некоторое время складывалось впечатление, будто Европейский Союз (ЕС) намерен в будущем более тесно сотрудничать в борьбе с правым экстремизмом. Осенью председательствовавшая Финляндия напоминала о необходимости комплексного анализа ситуации и упрекала в отсутствии единого определения для агрессивного экстремизма. Однако результаты заставляют себя ждать", - говорится в статье.

"Анализ ситуации "пока не произведен окончательно", говорится в имеющемся в распоряжении Die Welt ответе правительства ФРГ на парламентский запрос фракции СвДП. "По информации федерального правительства, решения о едином общеевропейском определении агрессивно настроенного (правого) экстремизма и правого терроризма не принято", - сообщило министерство внутренних дел".

"То, что правый экстремизм в немецкой программе является лишь одной темой из многих, критикует Беньямин Штрассер, политик из партии СвДП, специализирующийся на внутренней политике. После того, как в марте канцлер Ангела Меркель объявила борьбу с правым экстремизмом проблемой, которой она будет заниматься лично, ей следует сделать ее и приоритетом председательства Германии в Совете ЕС, требует Штрассер".

"Объединенная и хорошо организованная правоэкстремистская среда, которая проводит по всей Европе музыкальные мероприятия, обучение стрельбе и спортивным единоборствам, требует срочного ответа со стороны Европы", - сказал депутат бундестага в разговоре с Die Welt".

"Вместо этого, по его словам, все еще отсутствует общий обзор ситуации, нет единого рабочего определения для правого экстремизма и правого терроризма и "вероятно, мнения об актуальности темы по-прежнему сильно отличаются", - передает издание.