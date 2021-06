29 июня 2021 г. Сара Марш | The Guardian Новый инструмент для похудения не дает открыть рот шире, чем на 2 мм и его сравнивают со средневековым орудием пыток "В рамках борьбы с ожирением ученые разработали инструмент для похудения, в котором используются магниты, не дающие открыть рот достаточно широко, чтобы положить в него твердую пищу. Устройство, разработанное медицинскими специалистами из Университета Отаго в Новой Зеландии и учеными из Лидса в Великобритании, должно устанавливаться в рот стоматологами - в нем используются магнитные компоненты с фиксирующими болтами", - сообщает The Guardian. Однако в интернете его подвергли критике, и некоторые даже сравнили его со средневековым орудием пыток, говорится в статье. Университет Отаго сообщил в Twitter, что это "первое в мире" устройство для избавления от лишнего веса, "помогающее бороться с глобальной эпидемией ожирения: интраоральное устройство, которое ограничивает диету человека жидкой пищей". "Устройство, получившее название DentalSlim Diet Control, позволяет пользователям открывать рот всего на 2 мм. Испытания устройства проходили в течение двух недель в Данидине в Новой Зеландии - семи здоровым женщинам с ожирением давали низкокалорийную жидкую пищу, - говорится в публикации. - В статье, опубликованной в British Dental Journal, сообщается, что группа женщин потеряла в среднем 6,36 кг - около 5,1% веса своего тела. Однако участницы жаловались, что устройством было трудно пользоваться - оно доставляло им дискомфорт во время говорения. По их словам, они испытывали напряженность и "в целом, жизнь казалась им менее удовлетворительной". Одна участница не соблюдала правила и вместо этого употребляла и запрещенные продукты, например, растапливая шоколад". "Профессор Пол Брантон из Университета Отаго считает, что основным препятствием, мешающим сбрасывать вес, является "неустойчивость". По его словам, изобретенный инструмент помогает вырабатывать новые привычки, которые могут дать толчок процессу похудения. "Это неинвазивная, обратимая, экономичная и привлекательная альтернатива хирургическим процедурам", - подчеркивает он. Но в интернете DentalSlim Diet Control подвергся критике, и некоторые пользователи Twitter писали: "Для того, чтобы сидеть на жидкой диете, не нужно это орудие для пыток". (...) Источник: The Guardian