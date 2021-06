29 июня 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Московские кафе "приносят в жертву" в то время, как российское правительство играет в догонялки с Covid "В понедельник днем столики в итальянском ресторане "Примавера" в Щукино, районе Москвы, должны были бы быть забиты, но единственные посетители сидели снаружи, храбро встречая грозу. Для оживленного ресторанного бизнеса Москвы это был первый день введения нового жесткого режима QR-кодов, который требует от посетителей, желающих есть в помещении, предоставить доказательства того, что они вакцинировались или имеют отрицательный результат ПЦР-теста. И складывается впечатление, что посетители получили послание", - пишет The Guardian. "Это ад, - говорит Оксана, менеджер Primavera, сжимая сканер QR-кодов после того, как отказывает другой удрученной паре, надеявшейся перекусить внутри. - За целый день внутри у меня было два столика, потому что ни у кого нет QR-кода. Грозы. Магазины, все остальное открыто. Почему [ограничения] только для ресторанов?" "На протяжении месяцев Москва была редкой европейской столицей, где на протяжении большей части пандемии рестораны и бары оставались заполненными - параллельной реальностью, как будто бы не замечавшей связанные с Covid смерти, оцениваемые в стране в сотни тысяч, и кампанию вакцинации, в результате которой было вакцинировано лишь 11% населения, - пишет автор публикации Эндрю Рот. - И вот кафе и рестораны, похоже, принимают на себя удар в рамках долго откладывавшейся реакции города на эпидемию коронавируса. После вялой государственной кампании с тем, чтобы заставить россиян привиться "Спутником" и другими вакцинами отечественного производства, владельцы кафе говорят, что, по их мнению, ими "жертвуют", пока правительство пытается сдержать "взрыв" новых случаев заражения". "Государство просто решает свои проблемы, принося в жертву малый ресторанный бизнес, - считает Артем Темиров, соучредитель популярной кофейни "Кооператив Черный", которая в понедельник обслужила примерно на 40% меньше посетителей, чем обычно. - Совсем никакой поддержки с их стороны, потому что они позволяют вам работать, кафе открыты, это все еще не локдаун. И им все равно, как вы оплачиваете счета, им нужно показать, что они борются с пандемией Covid". "Из-за решения российского правительства ввести ограничения для непривитых граждан в отношении курортного отпуска, плановой хирургии и других аспектов общественной жизни вспыхивает небольшая культурная война, и рестораны и кафе, похоже, станут следующей горячей точкой. Когда популярная престижная сеть "Кофемания" объявила, что будет следовать новым правилам, читатели в Instagram раскритиковали рестораны за то, что они ведут себя "как рабы", и сравнили новые правила с Холокостом", - говорится в статье. (...) (...) "Городские власти говорят, что уже было получено 2,5 млн QR-кодов, и, несомненно, система станет более упорядоченной. Но владельцев ресторанов беспокоит то, как долго они смогут выжить в нынешних условиях. По словам Темирова, если выручка упадет на 40-50%, его кофейня не будет прибыльной, но сможет протянуть месяц-два, заняв деньги для выплаты зарплаты. Если выручка упадет более чем на 50%, это будет "катастрофой". Они попытаются компенсировать разницу за счет увеличения онлайн-продаж своего кофе. Но остаются вопросы о том, какую помощь они могут получить от правительства. "Они провалили кампанию по вакцинации, потому что три месяца назад они говорили, что Россия победила Covid, все в порядке, - говорит Темиров. - А теперь они срочно пытаются уверить людей, что вакцинация - единственный способ выжить. Где они были весь год?" Источник: The Guardian