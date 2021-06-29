Вызовы столетней Коммунистической партии Китая

"КПК отказывается от любого пересмотра, тем самым склоняясь в сторону тоталитаризма", - пишет Le Monde.

(...) "Китай уже несколько дней живет в ритме празднования 100-летия создания Коммунистической партии в июле 1921 года. Церемония под председательством генерального секретаря Коммунистической партии Си Цзиньпина состоится 1 июля на площади Тяньаньмэнь. Но какая церемония? Это тайна, покрытая мраком", - пишут авторы статьи Фредерик Леметр и Брис Педролетти.

"Хотя уже за несколько недель были приглашены десятки тысяч китайских и сотни иностранных дипломатов и журналистов, официальная информация о ее содержании так и не просочилась. Тем не менее, участники должны быть вакцинированы, провести предыдущую ночь в отеле, назначенном партией, пройти тест ПЦР во вторник, а для китайцев положено не покидать столицу по крайней мере в течение 15 предыдущих дней. Так много суровых условий должны позволить им стать свидетелями - издалека - того, чего ожидают все: речи Си Цзиньпина перед площадью Тяньаньмэн", - говорится в статье.

(...) "Как это ни парадоксально, но Китай изолирует себя от мира, центром которого он стремится стать. Точно так же его лидеры намерены управлять жизнью своих сограждан в мельчайших деталях - "партия превыше всего", по словам Си Цзиньпина - оставаясь при этом совершенно чужими друг для друга. Можно поспорить на то, что лишь один китаец на тысячу - а, возможно, и намного меньше - может спонтанно процитировать имена семи членов Постоянного комитета Политбюро КПК, тех семи человек, которые управляют страной и которые в четверг, вероятно, выстроятся в ряд на почтительном расстоянии от первого из них, единственного, кто притягивает, словно светоч: Си Цзиньпина", - комментируют журналисты.

(...) "Логично было бы предположить, что в четверг Си Цзиньпин должен выдвинуть на первый план успехи - "чудеса", по его словам - достигнутые Коммунистической партией с момента захвата власти в 1949 году. Победа в "борьбе с бедностью", несомненно, будет занимать видное место, как и технологические достижения Китая. Некоторые выставки, посвященные столетию партии, уже представляют как само собой разумеющееся то, что китаец вот-вот ступит на Марс", - пишет Le Monde.

(...) "Китай вступил во Всемирную торговую организацию в декабре 2001 года. Тогда Соединенные Штаты были убеждены, что страна станет демократической просто потому, что такая система является наиболее экономически эффективной и популярной среди людей. Сегодня, по случаю столетия КПК, Китай намерен послать остальному миру противоположный месседж: "Социализм с китайскими особенностями" - вот беспрецедентный успех в истории человечества", - указывают авторы публикации.

"По логике вещей, отсюда вытекают два послания: враги коммунистов являются врагами Китая, и эта страна ни от кого не должна получать наставления. Спустя год после введения в действие Закона о защите национальной безопасности в Гонконге 30 июня 2020 года Пекин уже даже не притворяется, что соблюдает формулу "Одна страна, две системы", - продолжают журналисты.

"КПК может наконец открыто отметить годовщину своего обоснования в Гонконге, что обеспечит правильное понимание того, что КПК является единственной правящей партией в Китае и что САР [Специальный административный район] Гонконг является частью Китая", - пояснил китайским СМИ несколько дней назад историк Тан Фэй.

"За Гонконгом последует Тайвань? (...) Будет ли Си Цзиньпин определять воссоединение, к которому он призывает, как "мирное"? Будет ли он угрожать, если не произнесет этот эпитет? Генеральный секретарь КПК отнюдь не поджигатель войны, каким его описывают некоторые. Он знает, что конфликт с США может изменить его судьбу. Но Пекин настаивает на необходимости такого воссоединения, словно понимая, что когда придет время подводить итоги, разгоряченные китайские националисты не преминут обвинить его в том, что он это не осуществил", - рассуждают Леметр и Педролетти.

"По мнению наблюдателей, другим серьезным риском для Си Цзиньпина является его собственная преемственность. В 1982 году Дэн Сяопин, стремившийся избежать ошибок маоизма и культа личности, ограничил двумя пятилетними сроками подряд время пребывания китайского президента на своем посту. В 2018 году Си Цзиньпин положил конец этой системе. Многие воображают, что он хочет править до 2027 или 2032 года", - говорится далее.

"На конференции в Национальном институте восточных языков и культур (INALCO) в Париже 24 июня историк Мишель Боннен высказался о том, что траектория, по которой следовала КПК при Си Цзиньпине, свидетельствует о быстром продвижении в сторону тоталитаризма: "Дэн Сяопин спас КПК, отвергнув заблуждения маоизма. Прямым результатом этого стало укрепление морального духа КПК. Таким образом, до Ху Цзиньтао речь шла о несовершенной диктатуре. Теперь существует опасность того, что китайский тоталитаризм станет слишком совершенным и потеряет свою гибкость".