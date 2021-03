29 марта 2021 г. Байроланд Олифант, Наталья Васильева и София Ян | The Telegraph Масштабы военных арсеналов России и Китая пугающи, но как они будут действовать в бою? "Если избавиться от эвфемизмов, то понятно, что британский Комплексный обзор политики в области обороны и безопасности определяет двух глобальных противников: Китай Си Цзиньпина и Россию Владимира Путина. Обе страны в последние несколько десятилетий вложили значительные средства в модернизацию своей военной техники. Но у них разные приоритеты, и они ставят совершенно разные задачи", - пишет The Telegraph. "Китай более чем удвоил свой официальный оборонный бюджет за последнее десятилетие до 1,355 трл юаней (152 млд фунтов стерлингов) на 2021 год. По оценкам аналитиков, на оборону он тратит гораздо больше, чем сообщает публично. В 2017 году президент Си Цзиньпин объявил о том, что Народно-освободительная армия поставила перед собой цель стать к 2049 году "мировым классом", способным "сражаться и побеждать" в мировых войнах. И Китай не терял времени, наращивая свой арсенал и возможности, - говорится в статье. - Помимо прямых военных расходов, он вложил значительные средства как в государственные, так и в частные оборонные компании для приобретения новых технологий, что вызвало тревогу в Великобритании и США по поводу целесообразности партнерства с китайскими учреждениями". "Результаты говорят сами за себя. ВМС Китая уже является крупнейшим в мире, насчитывая около 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 крупных надводных боевых кораблей. Ожидается, что к 2030 году он будет иметь на плаву 5 авианосцев и быстро расширяет свой флот эсминцев. Он разработал высокоточные крылатые и баллистические ракеты большой дальности, радары раннего предупреждения и системы противовоздушной обороны, которые позволяют ему доминировать в воздушном пространстве далеко в Тихом океане. А недавно он представил гиперзвуковое оружие, предназначенное для борьбы с авианосными группами США". (...) "Но Народно-освободительная армия не обязательно непобедима. (...) И Китай не принимал участие в войне более 40 лет. Как на самом деле вооруженные силы Китая будут действовать в бою - это "вопрос на миллион долларов", считает Ориана Скайлар Мастро, эксперт по политике безопасности Китая в Стэнфордском университете и аналитическом центре Американский институт предпринимательства. "Ни один офицер в вооруженных силах США не считает, что приказ можно не выполнить... Если вы прикажете своим войскам атаковать возвышенность, они ее атакуют, - добавила она. - Насчет Китая - это большая неопределенность, действительно ли военные побегут навстречу пулям, а не прочь". Даже "Си Цзиньпин не знает этого, и это то, что вызывает наибольшую осторожность со стороны китайского руководства - неуверенность в том, как на самом деле будут действовать китайские военные". (...) "Китай больше не прячется и не выжидает - такова была доктрина Дэн Сяопина, согласно которой страна должна скрывать свои возможности, имея дело с внешним миром. Вместо этого он проецирует силу по всему миру, занимая все более жесткую экономическую, политическую и дипломатическую позицию. Растут опасения по поводу возможностей Китая в области кибервойны, а также его амбиций в космосе. Его поведение в Южно-Китайском море, где он постепенно строится на скалах и рифах, чтобы реализовать свои претензии на суверенитет в водах, которые ООН считает международными, вызвало беспокойство по поводу его планов в Арктике", указывают авторы публикации. "И многие аналитики полагают, что инициатива "Пояс и дорога" стоимостью 1 трл долларов, ведущая международная программа инвестиций Китая в инфраструктуру, может в будущем превратиться в глобальный военный рычаг", - подчеркивается в статье. "России не хватает огромного экономического влияния Китая, - указывает The Telegraph. - Но с начала 2000-х она тоже старательно инвестировала в свой военный потенциал. В этом году две трети российского военного бюджета, который составляет 44,1 млрд фунтов, что немного меньше, чем у Великобритании, будут потрачены на закупку и модернизацию военного снаряжения". "Глава оборонного ведомства России в своем ежегодном отчете верхней палате парламента год назад хвастался, что перед лицом растущей угрозы со стороны НАТО за последние 8 лет Россия удвоила свой военный потенциал. И в то время как Великобритания сокращает свои бронетанковые силы до 148 танков, делая большие ставки на кибернетику и автоматизацию, Россия не пренебрегает конвенциональной огневой мощью", - пишет газета. "Русские верят, что в войнах побеждают танки, и теперь они готовы к крупному танковому сражению против Украины или в других местах, и они тренируются и демонстрируют свою способность быстро мобилизовать сотни тысяч человек и большое количество техники", - сообщил The Telegraph московский военный аналитик Павел Фельгенгауэр. "Сейчас Россия может похвастаться крупнейшим в мире танковым парком, в составе которого находится более 15 тыс. танков. Имея 900 тыс. военнослужащих, что является четвертым по величине в мире числом действующих военнослужащих, Россия будет иметь подавляющее численное преимущество в общеевропейской войне. По оценкам, НАТО располагает не более 10 тыс. военных у российской границы", - говорится в публикации. "Россия также наращивает военное присутствие за рубежом", - напоминает газета. (...) "С точки зрения Кремля, все это оправдано одной большой угрозой. За год до аннексии Крыма Россией и ее участия в военном конфликте на востоке Украины, в 2013 году, генерал Валерий Герасимов, глава российского Генштаба, выступил с речью, предупреждая, что США и западные страны ведут тайную войну по всему миру, разжигая протесты и поддерживая смену режимов. Президент Владимир Путин охотно поддержал идею о том, что злобный Запад ведет гибридную войну против России. Волна пропаганды, подрывной деятельности, кибератак и обычной военной агрессии, обрушившаяся на Украину в следующем году, были частью ответа России на эту предполагаемую угрозу", - считает издание, добавляя, что "это также подкрепляет инвестиции в стратегическое оружие (...)". (...) "В отличие от китайской армии, российская армия закалена в боях. Войны в Чечне, Грузии, на Украине и в Сирии дали солдатам и командирам ценный опыт борьбы как с обычными противниками, так и с повстанцами", - подчеркивает издание. (...) "(...) В 2018 году президент Путин ошеломил мир, прервав свое обычное Послание к Федеральному собранию и представив видеопрезентацию, демонстрирующую, как далеко могут летать российские ядерные ракеты. На одном из созданных на компьютере видео было показано, как ядерное оружие поражает Южную Флориду - по словам Фельгенгауэра, это была преднамеренная попытка привлечь внимание Запада. "Он считает, что, продемонстрировав, что у нас есть это ужасное оружие, [Москва] убедит Запад пойти на политические уступки и что они поймут, что воевать с Россией - это не вариант", - замечает он. Источник: The Telegraph