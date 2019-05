29 мая 2019 г. Эрин Банко | The Daily Beast Доклад Мюллера позади, и россияне настаивают на расширении бизнеса с Вашингтоном "С момента обнародования доклада специального прокурора Роберта Мюллера российские лидеры бизнеса и официальные лица настаивают на том, чтобы Вашингтон не вводил никаких новых санкций в отношении Москвы или ее интересов. По словам трех американских чиновников, в ходе ряда встреч и телефонных звонков в течение последних нескольких недель россияне, выступающие за укрепление связей между двумя странами, призывали чиновников США рассмотреть возможность сосредоточиться на расширении деловых партнерских отношений, а не на введении санкций", - передает The Daily Beast. "Те, кто участвовал в этих обсуждениях - некоторые из них побеседовали с The Daily Beast - заявили, что они рассматривают доклад Мюллера как победу для Москвы и как подходящее время для продвижения этой кампании, - сообщает издание. - Кампания россиян и других иностранных граждан, имеющих деловые интересы в России, по сдерживанию дополнительных санкций не нова, но в последние недели она активизировалась. В течение двух лет организованная группа защитников этой идеи встречалась с вашингтонскими чиновниками, пытаясь отговорить США от продолжения использования санкций в качестве инструмента внешней политики против России. В ходе встреч и телефонных переговоров с министерством финансов США и ведущими демократами на Капитолийском холме деловые магнаты и сторонники настаивали, что санкции, скорее всего, не изменят поведение России, в том числе, не предотвратят вмешательство в выборы с ее стороны". "Все, чего достигли санкции - в ретроспективе - это сделали более сложным сотрудничество США и России на деловом уровне, - сказал The Daily Beast один американец, имеющий крупный бизнес в России. - И в итоге это нанесло урон успешным американским предприятиям, имеющим представительства в Москве". По словам этого источника, последствия санкций чувствуют на себе, в частности, американские банкиры в России. "Неумолимый аппетит к дальнейшим санкциям в отношении России за ее вмешательство в выборы, которым когда-то был охвачен Капитолийский холм, похоже, угас. В Конгрессе был представлен недавно составленный законопроект, который потенциально мог бы наложить санкции на суверенный долг России - деньги, которые Москва должна своим кредиторам. Но эксперты считают, что такой законопроект вряд ли будет принят, учитывая, как он повлияет на мировые рынки", - отмечается в статье. "По-прежнему ведутся разговоры о возможности введения новых санкций, но действительно трудно сказать, являются ли они приоритетными для представителей Конгресса в настоящий момент, - указывает Анжела Стент, бывший сотрудник национальной разведки, занимавшаяся Россией при президенте Джордже Буше. - Я полагаю, если вы посмотрите на санкции, то увидите, что они причинили некоторые экономические страдания России, но они не сильно изменили российскую политику. И эта идея, безусловно, приобретает все большую популярность в ведущихся сейчас дебатах". "Те, кто открыто выступает против американских санкций, воспользовались этой возможностью, озвучивая свои давние взгляды на то, что США и Россия должны работать над нормализацией торговых отношений, - говорится в публикации. - По словам двух людей, обладающих сведениями из первых рук, члены Американской торговой палаты в Москве - иностранной бизнес-организации, которая выступает за укрепление отношений в частном секторе между США и Россией - встретились с представителями министерства финансов США две недели назад в Вашингтоне, чтобы обсудить необходимость расширения партнерских отношений в сфере бизнеса. Санкции затрудняют эту задачу, указали они". На встрече россияне убеждали чиновников министерства финансов не только в необходимости отложить дополнительные санкции, сообщается в статье, но и в том, что министерство должно проводить более тщательный анализ экономических последствий, прежде чем объявлять о том, в отношении каких лиц и структур вводятся санкции. (...) Как сообщили два присутствовавших на встрече человека, в какой-то момент дискуссия между минфином и российскими бизнесменами коснулась санкций, введенных в отношении олигарха Олега Дерипаски, бывшего патрона заключенного в тюрьму руководителя кампании Трампа Пола Манафорта, и его компаний "Русал" и EN +, двух огромных фирм, занимающих важное место на рынке алюминия. "Министерство финансов не просто осуществляло ограниченные финансовые меры в отношении компаний Дерипаски, как это было с другими российскими предприятиями и государственными структурами в прошлом. Оно занесло их в черный список, что является гораздо более крайней мерой", - напоминает издание. По информации газеты, "Американская торговая палата в Москве вместе с сетью лидеров бизнеса в России и США призвала министерство финансов к отмене этих санкций, чтобы помочь мировому рынку алюминия. Восемь месяцев спустя министерство финансов и Дерипаска объявили, что они пришли к соглашению, согласно которому олигарх лишит себя своей доли в компаниях, и персональные санкции в отношении него останутся в силе в обмен на снятие санкций с его компаний". "Между тем разговор о том, как активно координировать бизнес между США и Россией, является регулярной темой для обсуждений между американцами, включая некоторых чиновников, и российскими бизнесменами в Москве. В течение последних нескольких месяцев руководители американских компаний встречались с российскими руководителями для обсуждения путей дальнейшего сотрудничества в технологическом секторе", - указывает The Daily Beast. Источник: The Daily Beast