МИД Германии ужесточает тон в общении с Россией

"Россия, вероятно, стоит за хакерской атакой на бундестаг в 2015 году. По информации Der Spiegel, правительство ФРГ намерено впервые воспользоваться новым санкционным механизмом Евросоюза".

"Министерство иностранных дел пригласило на разговор российского посла Сергея Нечаева, - передает издание. - Статс-секретарь Мигель Бергер "категорически осудил" хакерскую атаку, сообщило ведомство. По его словам, имеются "неопровержимые доказательства" того, что главный подозреваемый по делу "на момент атаки был членом службы военной разведки ГРУ".

"Предполагаемым закулисным исполнителем кибератаки является гражданин России Дмитрий Бадин. Как сообщал Der Spiegel в начале мая, генеральная прокуратура добилась выдачи ордера на арест Бадина. Это было обосновано подозрением в том, что "обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, имена которых пока неизвестны, осуществлял в интересах спецслужбы другого государства агентурную деятельность в отношении Федеративной Республики Германии", - говорится в статье.

"Российскому послу сообщили, что "правительство ФРГ выступит в Брюсселе за применение в отношении лиц, ответственных за атаку на немецкий бундестаг, в том числе господина Бадина, санкционного режима Евросоюза против кибератак, сообщило министерство иностранных дел".

"Правительство ФРГ рассматривает данное дело также в связи с убийством в Тиргартене и "безоговорочно оставляет за собой право принятия других мер", - пишет издание.

"По информации Der Spiegel, это первый случай, когда государство ЕС применит разработанный в прошлом году механизм введения санкций за кибератаки. Он предполагает, что атаке приписываются "существенные последствия". Наряду с Бадиным речь идет о хакерской группировке Fancy Bear и нескольких других организацях, участвовавших в хакерской атаке на бундестаг. Механизм введения санкций позволяет замораживать активы и вводить ограничения на въезд в отношении лиц и организаций, сообщил МИД ФРГ".

"В ведомстве данный шаг считают политическим сигналом в адрес Москвы, означающим, что ей позволено не все. Для введения санкций необходимо единогласное решение Совета ЕС, пока сопротивления не наблюдается", - отмечает издание.

"Российский посол повел себя во время разговора в МИД недостаточно благоразумно и повторил аргументы об отсутствии доказательств относительно хакерской атаки и участия в ней России. Наличие ордера на арест и представленных для него доказательств он во внимание не принял".

"Спикер фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид одобрил действия федерального правительства. "Эта серьезная атака на сердце нашей парламентской демократии не может остаться без последствий", - заявил он.

"Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль обвинил Россию в "деструктивной политике", которая вовсе не ограничивается кибератакой. Россия использует трудную ситуацию с коронакризисом, "чтобы распространять ложную информацию и расколоть Евросоюз", сказал он в разговоре с изданием Der Tagesspiegel. Правительство в Москве может "снова стать надежным партнером, лишь когда оно прекратит постоянно нарушать суверенитет и международное право", заявил политик".