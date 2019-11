29 ноября 2019 г. Джули Биндел | The Telegraph На секс-работников теперь могут подавать в суд за "незавершенное обслуживание" в Австралии: мы не можем позволить Британии пойти тем же путем "(...) На этой неделе на Северной территории Австралии был принят законопроект, который декриминализирует все аспекты торговли сексом. Он также дает сутенерам и клиентам право подавать на женщин в суд за причинение ущерба, если они "не завершили обслуживание" или отозвали свое согласие, - передает The Telegraph. "Его сторонники утверждают, что декриминализация поможет узаконить в настоящее время незаконный бизнес, но зачем кто-то хочет узаконить бизнес, где с женщинами обращаются жестоко? На самом деле, согласно этим законам, незаконная проституция расширится, потому что полиция больше не будет держат эту индустрию в поле зрения", - утверждает автор публикации Джули Биндел. "Апологеты секс-торговли утверждают, что легализация не допускает перехода проституции в подполье, предотвращает вовлечение несовершеннолетних девочек и сокращает торговлю людьми. Если называть проституцию "секс-услугами", тех, кто покупает секс, "клиентами", а сутенеров - "менеджерами", эта мерзкая и эксплуататорская торговля мгновенно санируется", - пишет она. "Существует даже эвфемизм для торговли людьми: ее называют "миграцией для секс-работы". Во время работорговли один спекулянт из Вест-Индии предложил такое: "Пусть их называют не рабами, а помощниками плантаторов, и тогда мы не услышим таких жестоких выступлений против работорговли благочестивых богословов, мягкосердечных поэтесс и недальновидных политиков". "Я бывала в легально разрешенных борделях в Австралии, проводя исследования для своей книги о торговле сексом, и обнаружила, что, вопреки пропаганде, женщины не чувствуют себя в безопасности, и от этого выигрывают только сутенеры и клиенты, - поясняет Биндел. - В июле 2016 года Комитет по внутренним делам парламента Великобритании опубликовал промежуточный доклад о проституции, в котором положительно оценивается полная декриминализация. В нем также ясно дается понять, что члены комитета вряд ли порекомендуют вводить закон, предусматривающий уголовную ответственность за тех, кто платит за секс. Ведущим автором доклада был парламентарий Кит Ваз, которого один таблоид через три месяца разоблачил как секс-клиента". "(...) В Германии законные бордели существовали с семидесятых. Около 400 тыс. женщин занимаются проституцией, и около 1,2 млн мужчин покупают секс каждый день. Это много, когда вы думаете о стране с населением 80 млн человек, - указывает автор статьи. - В таких городах, как Мюнхен и Берлин, есть "мега-бордели", которые могут одновременно принимать сотни человек, и часто для ранних посетителей действует спецпредложение - бургер, пиво и секс с таким количеством женщин, с которым они могут справиться за один визит. В стране насчитывается около 3 тыс. заведений "красных фонарей", и 500 борделей в одном только Берлине", - говорится в статье. "То, как правительства регулируют торговлю сексом, посылает мощный сигнал о том, насколько серьезно мы относимся к проблеме сексуальной эксплуатации. Чем больше легитимности дается торговле сексом, тем хуже будет, когда британский парламент вернется к обсуждению этого вопроса. Крайне важно, чтобы мы начали представлять мир без проституции и осознали, что мужчины не имеют права или необходимости платить за секс. Единственно возможное решение проблемы проституции - это сделать то же, что сделали многие другие страны, и ввести уголовную ответственность для тех, кто это делает (...)", - настаивает автор статьи. Источник: The Telegraph