Этот бургер действительно вкусный, но не настоящий

"К середине столетия на нашей планете будет проживать 9 млрд человек. Как их всех можно будет прокормить?" - задается вопросом немецкое издание Stern.

По словам Тильмана Груне, председателя научного совета Немецкого института исследования питания, в первую очередь нам необходимы новые источники белка. "Промышленное животноводство становится все более невыносимым для окружающей среды. На него приходится 14-18% выбросов парникового газа, обусловленных деятельностью человека", - подчеркивает автор публикации.

"К новшествам в данной области относится бургер из искусственного мяса Beyond Burger: котлета из горохового протеина, имеющая благодаря свекле красноватый цвет, как у говядины. Его продают уже примерно в 10 тыс. продуктовых магазинов в США и как минимум в стольких же ресторанах. (...) Его главным конкурентом является бургер Impossible Burger с котлетой на основе картофеля и пшеницы", - передает издание.

В США и Нидерландах компании-производители также делают ставку на настоящее мясо, для производства которого, однако, не нужно убивать животных - это так называемое мясо из пробирки. Кроме того, в США появился и рынок съедобных насекомых, но в отличие от Таиланда и Мексики, где насекомые используются как жареный перекус, здесь их применяют в качестве корма для скота или добавки при переработке продуктов питания.

"В отличие от больших ферм по выращиванию свиней и крупного рогатого скота с их резервуарами для навоза, насекомые производят относительно мало отходов. При этом сверчки содержат больше белка и микроэлементов, чем говядина. Крупнейшая фирма по выращиванию сверчков находится в Техасе. Она с успехом продает в первую очередь порошок из сверчков, который используется при изготовлении хлебобулочных изделий, энергетических батончиков и смузи", - говорится в статье.

Человеку необходим не только белок, но и жир, продолжает автор статьи. Ученые подвергли генетической модификации водоросли, полученные из сока обычного конского каштана, так чтобы они производили большое количество масла, когда их подкармливают бразильским сахарным тростником. "Это масло имеет нейтральный вкус, богато мононенасыщенными жирными кислотами и имеет высокую температуру дымления. Оно должно стать альтернативой пальмовому маслу, для производства которого приходится уничтожать пальмовые леса вместе с их обитателями", - отмечает издание.

В США из дикого пырея вывели новый злак под названием кернза с более высокой урожайностью, более крупными семенами и повышенной сопротивляемостью заболеваниям, сообщает Stern.

"Через 50 лет наша еда может выглядеть совсем иначе", - заключает автор публикации и приводит в заключение слова писателя и эксперта по мировому питанию Раджа Патела: "Постепенно мы осознаем: то, что считалось сорняком и вредителем, может оказаться пищей".