29 октября 2019 г. Редакция | The New York Times Путин, осуществляя вмешательство за границей, принимает крутые меры и дома "Популярность Владимира Путина среди россиян, может быть, уже не та, что была когда-то, но, несмотря на замедление экономики, он все еще пользуется безоговорочной поддержкой населения. Почему же тогда его силы безопасности считают необходимым расправляться с самыми неявственными случаями предполагаемого инакомыслия? Зачем обвинять малоизвестную журналистку-фрилансера в "подстрекательстве к терроризму" за статью о самоубийстве подростка? Зачем арестовывать и отправлять в Сибирь человека, называющего себя шаманом, который шел по России, чтобы "изгнать" Путина?" - задумывается газета The New York Times в редакционной статье. "(...) То, что произойдет, когда Путин уйдет - будь то в 2024 году или позже, если он найдет способ продлить свое правление, неизбежно положит начало беспощадной борьбе за власть, - говорится в статье. - Но это будет только через несколько лет. У Кремля могут быть и более насущные проблемы, поскольку экономика проседает под давлением падающих цен на нефть, западных санкций и непомерных военных расходов. Власть имущие, обогащающиеся в тени Кремля, осознают, что как только аура лидера начинает рассеиваться, их власть окажется под угрозой". "(...) Популярность Путина не случайна и не постоянна, - признает The New York Times. - После хаотического распада Советского Союза, когда миллионы россиян потеряли сбережения и работу, он восстановил экономическую стабильность и чувство значимости. Он обратил вспять чувство унижения, связанное с потерей статуса великой державы и империи, эффектной Олимпиадой, акцентом на церковных и семейных ценностях и, что особенно важно, захватом Крыма, опосредованной войной в русскоязычных восточных областях Украины и защитой российского союзника-диктатора в Сирии. И благодаря манипуляциям с подконтрольным государству телевидением он излучает утешительное чувство компетентности и уверенности". "Но игра с лозунгом "сделай Россию снова великой" срабатывает только до тех пор, пока у людей есть стабильность и безопасность, которых они жаждали в течение жестокой и бурной истории. Теперь начался ропот, что продемонстрировали несколько небольших, но получивших широкое распространение протестов (...). И Путин и его помощники - многие, как и он, ветераны спецслужб - по личному опыту знают, что государство, основанное на принудительной центральной власти, не может выжить без нее", - пишет редакция газеты. "Светлана Прокопьева, журналистка, которой грозит семь лет в исправительно-трудовом лагере за "подстрекательство к терроризму", затронула эти опасения, когда в прошлом году она выступила по радио с комментарием о подростке, который недавно взорвал себя в штаб-квартире секретной полиции ФСБ в Архангельске. Прокопьева сказала, что подросток действовал в традициях русских революционеров XIX-го века, чьи возможности мирного протеста были перекрыты. Те же опасения затрагивал и шаман, задержанный в Сибири в сентябре и впоследствии упрятанный в психиатрическую больницу, когда он объявил Путина "демоном", которого необходимо изгнать", - говорится в статье. "(...) Россия в эпоху широко доступного интернета - это не Советский Союз и не царская империя, и страх труднее поддерживать, когда факты доступны тем, кто их ищет. Невозможно знать, планирует ли Путин мирным путем уступить власть в 2024 году. Но если он вообще заинтересован в своем наследии, то с его стороны было бы мудро показать своему народу, что он что-то делает с их бедственным положением, что может означать выведение России из дорогостоящих предприятий, проводимых им на востоке Украины и в Сирии. И он мог бы в большей степени сосредоточиться на восстановлении экономики страны, чем на иностранных выборах и позволении своим громилам охотиться на безобидных шаманов и вдумчивых репортеров", - резюмирует редакция. Источник: The New York Times