Почему, собственно говоря, никто не привлекает Китай к ответу?

"Китай во многом способствовал коронавирусной катастрофе и должен внести значительный вклад в восстановление. Об этом наконец должно заговорить международное сообщество", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Штефан-Андреас Касдорфф.

"Разве не Китай стал тем местом, откуда вирус распространился по миру? Разве не Китай все еще разрешал своим гражданам выезжать за границу, когда внутри страны из-за вируса уже не осуществлялись перелеты? Разве не Китай сначала заявлял об отсутствии доказательств того, что вирус передается от человека к человеку? Разве не Китай говорил, что люди без симптомов не распространяют болезнь?", - задается вопросами издание.

"Однако никто не привлекает Китай к ответственности, - указывает автор статьи. - Чем это объясняется кроме правового аспекта?".

"Это объясняется также тем, что для того, чтобы дать вирусу всемирный, по возможности скоординированный ответ, необходима обширная кооперация. В том числе сотрудничество в разработке и поставке вакцины".

"Не в последнюю очередь поэтому в ООН, в Европе, в России не слышна критика. Кроме президента США Дональда Трампа, но с ним никто не хочет общаться. Даже если он задевает чувство, которое растет по мере того, как вирус продолжает существовать и даже распространяется", - отмечает издание.

"Разумеется, новую холодную войну следует предотвращать. (...) Однако было бы правильным оказать давление на Китай и его руководителя Си Цзиньпина с тем, чтобы он не уклонялся от своей ответственности. Есть как минимум один подходящий путь проявить и взять на себя ответственность: тогда, когда речь пойдет о распределении вакцины в мире. Ее сможет позволить себе не каждая страна. И помочь им было бы минимумом того, что можно сделать", - заключает Der Tagesspiegel.