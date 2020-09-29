Протест против "урановых хвостов"

"Часть своей проблемы с ядерными отходами Германия решает путем их экспорта в Россию - на переработку. Но защитники окружающей среды критикуют, что отходы остаются в стране", - говорится на сайте передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

"Россия - не свалка", - пишут активисты Greenpeace в своей новой петиции. Они обеспокоены и протестуют против транспортировки Германией ядерных отходов в Россию. Лишь недавно в Ленинградскую область снова поступил груз. И он больше, чем предыдущие, говорит активист Greenpeace Рашид Алимов: "В письме федерального министерства охраны окружающей среды, которое было перенаправлено активистам в Германии, речь идет о партии весом 900 тонн, а не 600 тонн, как говорилось в предыдущих официальных письмах. Такие грузы отправляются из Германии примерно каждые три недели", - передает журналистка Полина Миллинг.

"Поставляется среди прочего гексафторид урана, который используется в атомных реакторах. (...) Вообще-то в России гексафторид урана должен подвергаться переработке и отправляться обратно в Германию. Однако, сетует Алимов, этого не происходит: "Если вы суммируете количество, то станет ясно, что большая часть импортируемых отходов остается в России. Кроме того, по данным федеральных ведомств Германии, пока в Германию не осуществлялось ни одной обратной транспортировки этого урана".

"Побочные продукты обогащения урана также называются "урановыми хвостами". Они высокотоксичны и радиоактивны, говорит Андрей Ожаровский из природоохранной организации "БезРАО": "Когда гексафторид урана вступает в реакцию с водой или влагой в воздухе, образуется фтористоводородная кислота, ядовитая субстанция, которая может отравить окружающую среду. (...) В случае аварии зараженными могут оказаться большие территории, загрязнены будут также продукты питания и вода", - передает издание.

"Урановые хвосты" из Германии - лишь часть радиоактивного мусора, - отмечает автор статьи. - Россия производит ядерное оружие и сама эксплуатирует АЭС. Образующиеся отходы - различной радиоактивности и происхождения - складируются на свалках по всей стране. Всего их более 8 млн кубометров".

"При этом ядерная энергия считается в России экологически чистой. АЭС производят почти 20% энергии страны. Президент Владимир Путин даже шутит об отказе Германии от атомной энергетики: "Атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите. Чем будете топить? Дровами? Ну и дров у вас нет. В Сибирь надо ехать!".

"(...) В Европе, по словам Путина, не хотят признавать, что ядерная энергия является экологически чистой. Однако пока в самой России будет усовершенствована технология, которая позволит избавляться от ядерных отходов и сделать ядерную энергетику действительно чистой, пройдет время. Например, накопленный гексафторид урана планируется переработать лишь к 2080 году", - констатирует издание.