Носки с сандалиями - новый модный тренд?

"Дэвид Бекхэм положил конец давнему модному запрету: сочетанию носков и сандалий. Если подобное теперь носит и "бог стиля", стоит ожидать худшего", - пишет журналистка Süddeutsche Zeitung Вероника Вульф.

"Ограничения могут стать освобождением", - говорит дизайнер Виктория Бекхэм о своей новой модной коллекции, которую она представляет в Instagram, и имеет в виду пандемию коронавируса со всеми ее правилами. (...) Но ее супруг Дэвид, кажется, воспринял это буквально. На видео, которое Виктория также опубликовала в Instagram, он сидит на стуле на фоне современной картины и расписывает, какой замечательной является его жена".

"Но многих пользователей Instagram возмутило нечто иное. "НОСКИ С САНДАЛИЯМИ!", - написал заглавными буквами директор моды YouTube. И действительно: на Бекхэме надеты белые теннисные носки и черные шлепанцы. Бывшую звезду футбола, которой удалось закрепить ободок для волос и сережку с бриллиантом в качестве аксессуаров в мужской моде, многие считают иконой стиля. Но подобное возмутило даже некоторых его фанатов. (...) "Когда-то ты был крутым парнем", - написал один из них в комментариях".

"Можно возразить, что к новым модным тенденциям сначала нужно привыкнуть. Ведь на первый взгляд вряд ли кто-то считал привлекательными свисающие сзади мешковатые штаны или крайне узкие джинсы-скинни для мужчин. К тому же современный бедняга мужчина, стоящий посреди своей жизни и готовый (немного) рискнуть, даже пробовал носить носки с изображением авокадо вместе с костюмом в качестве модного заявления, но над ним снова лишь смеялись. Так почему носки с сандалиями внезапно должны стать нормальным явлением?", - задается вопросом издание.

При этом, отмечает автор публикации, если Дэвид Бекхэм что-то носит, то скоро это будут носить очень многие. И даже если Бекхэмы изначально противятся некоторым трендам, то со временем это меняется - стоит лишь вспомнить то, как в 2008 году Виктория "не могла сконцентрироваться в обуви на плоском ходу", а спустя десять лет полюбила кроссовки.

"Впрочем, в том, что сочетание носков и сандалий становится модным, нельзя винить одного лишь Дэвида Бекхэма. В конце концов, толпы молодых хипстеров уже давно ходят в носках и шлепанцах Adidas, причем не только когда идут выбрасывать мусор. В некотором смысле до крайности довел это неуместное сочетание Джастин Бибер, комбинируя носки, во-первых, со шлепанцами, во-вторых, с шортами и, в-третьих, с розовым и красным цветами. Однако Дэвид Бекхэм, которому, в отличие от Бибера, уже 45 лет и который, по версии журнала GQ, все еще является "богом стиля", поднял это сочетание на новый уровень принятия", - заключает Süddeutsche Zeitung.