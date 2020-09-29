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Press digest
29 сентября 2020 г.
29 сентября 2020 г.

dpa | Die Welt

Третий запрос России о предоставлении правовой помощи по делу Навального находится на рассмотрении

"В деле об отравлении критика Кремля Алексея Навального правительство ФРГ рассматривает третий запрос из России об оказании правовой помощи. Запрос поступил вечером в пятницу, сказал представитель министерства юстиции в понедельник в интервью информационному агентству Deutsche Presse-Agentur. Информации о содержании запроса он не предоставил", - сообщает Die Welt.

"На рассмотрении земельного управления юстиции Берлина уже находятся два российских запроса о предоставлении правовой помощи, поступившие ранее. Сообщается, что Россия среди прочего хочет отправить собственных следователей на возможный допрос оппозиционера. В окружении Навального возможность участия российских следователей в допросах уже исключили", - передает издание.

"После исследований, проведенных в специальной лаборатории, правительство ФРГ считает безошибочно доказанным, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок". Россия пока опровергает все обвинения о причастности к делу", - говорится в статье.

"Недавно Россия обвинила Германию в воспрепятствовании расследованию, среди прочего в связи с тем, что направленные ранее запросы о предоставлении правовой помощи остались без ответа", - пишет Die Welt.

Источник: Die Welt


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