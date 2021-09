29 сентября 2021 г. Дэвид О'Коннор | The Guardian Месседж из Израиля однозначен: бустерные прививки от Covid должны стать стандартом "Летом Израиль начал предлагать третьи дозы вакцины Pfizer / BioNTech лицам старше 60 лет. Это была первая страна, которая начала делать "бустерные прививки" людям, вакцинированным не менее пяти месяцев назад. Премьер-министр Нафтали Беннетт объявил о своем решении после того, как исследование, проведенное израильским поставщиком медицинских услуг Leumit Health Services, показало, что у людей старше 60 лет, которые были вакцинированы более пяти месяцев назад, вероятность заражения в три раза выше, чем у тех, кто привит совсем недавно. С 29 августа Израиль начал предлагать третью дозу всем в возрасте от 12 лет и старше, у кого прошел этот период времени. Теперь вопрос для других стран состоит в том, следовать ли примеру Израиля", - пишет на страницах The Guardian Дэвид ОКоннор, профессор патологии и лабораторной медицины Университета Висконсина. "Первые данные, оценивающие раннее воздействие программы третьей дозы, были опубликованы на прошлой неделе в New England Journal of Medicine (NEJM). Они показали, что через две недели после того, как более 1,1 млн людей старше 60 получили свою третью дозу, у них становится в 11,3 раза меньше шансов заразиться исключительно заразным дельта-вариантом, который в настоящее время преобладает в Израиле и во всем мире". "Другими словами, третьи дозы очень эффективны для предотвращения заражения дельта-вариантом среди тех, кто желает пройти вакцинацию. Когда третья доза резко снижает восприимчивость человека к инфекции, это создает барьер для дальнейшей передачи и распространения вируса. Это важно, потому что растет число людей, которые заражаются, несмотря на вакцинацию (хотя риски заражения, распространения и тяжелого течения заболевания остаются самыми высокими среди непривитых). И у них в носу такие же пиковые уровни вируса, как и у непривитых, что способствует неослабному распространению вируса", - говорится в статье. "Третьи дозы стимулируют выработку нейтрализующих антител, которые имеют большую мощность и более широкий спектр против вирусных вариантов, чем те, которые появляются после второй дозы. Взятые вместе, бустерные уколы - это не просто обновление иммунитета - это иммунологическое улучшение. Эти превосходные ответы нейтрализующих антител создают иммунологический буфер, который эффективен даже против дельта-варианта Sars-CoV-2, что объясняет резкое снижение риска инфекции после третьих доз в Израиле. Ожидается, что тот же буфер снизит потребность в частых бустерных дозах в будущем, поскольку более высокие уровни нейтрализующих антител, по прогнозам, обеспечат более длительный иммунитет", - пишет автор. "Другие страны внимательно следили за израильскими данными, но не спешили утверждать универсальные третьи дозы для более молодых людей по двум основным причинам. Во-первых, текущие программы вакцинации за пределами Израиля продолжают защищать от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. Это разумный стандарт для оценки уровня вакцинной защиты, но не единственный. Пагубное влияние инфекций дельта-варианта на госпитализации во многих регионах США, несмотря на широко доступные вакцины, обнажает пределы использования этого показателя в качестве единственного эталона, - отмечается в статье. - Альтернативным разумным стандартом для оценки воздействия вакцины является профилактика даже клинически легких инфекций, чтобы свести к минимуму передачу инфекции внутри сообществ. Статус-кво вакцинированных лиц, которые не имеют оптимальной защиты от инфекции и передачи, значительных групп населения (например, маленьких детей), которым не разрешается вакцинироваться, и большого числа невакцинированных лиц, привело к тому, что стали буйствовать дельта-инфекции". "Резкое снижение числа инфекций среди людей, которые прошли трехкратную вакцинацию, что является одним из ключевых выводов статьи NEJM, быстро сокращает количество восприимчивых людей, способных поддерживать продолжающееся распространение вируса. Израиль уже проводит реальную проверку этой концепции, и недавнее сокращение числа новых случаев обнадеживает". (...) "Во-вторых, существует понятное беспокойство по поводу того, что такие программы, как израильская, увековечивают неравенство. Несомненно, необходимо больше вакцин для большего числа людей в большем количестве мест. Одно это не должно препятствовать рассмотрению программ третьей дозы в странах, имеющих опыт вакцинации, которые борются со вспышками дельта-варианта. Хотя захватывающая дух краткосрочная защита, наблюдаемая в клинических испытаниях, первоначально поддерживала серию двукратной вакцинации, новые данные предполагают, что серия первичной иммунизации с последующей дополнительной дозой через несколько месяцев должна быть новым стандартным протоколом. Это уже стоит в графике для других противовирусных вакцин, таких как вакцина против гепатита B", - подчеркивается в статье. (...) "Существует тенденция с подозрением относиться к данным, собранным в других странах, демографические данные которых и эпидемия Covid-19 несколько отличаются. Опыт Израиля не вполне соответствует опыту других стран, которые используют несколько разных типов вакцин, с разными сроками вакцинации, с разными демографическими данными, социально-экономическими условиями и бременем Covid-19. Однако биология иммунитета к Sars-CoV-2 одинакова, находитесь ли вы в Тель-Авиве, Токио или Торонто. Новаторская израильская работа по превращению третьих доз в стандарт является поучительным образцом для других стран, которому нужно как можно быстрее следовать, а также гарантирует, что он станет глобальным стандартом вакцинации для всех, независимо от того, где они живут", - заключает Дэвид О'Коннор. Источник: The Guardian