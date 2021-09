29 сентября 2021 г. Эндрю Грегори и Салли Уил | The Guardian 37% переболевших Covid все еще имеют его симптомы спустя полгода после перенесенного заболевания "Каждый третий, инфицированный коронавирусом, испытает хотя бы один симптом длительного Covid, говорится в новом исследовании", о котором сообщает The Guardian. "Большая часть существующих исследований этого состояния - смеси симптомов, о которых люди часто сообщают через несколько месяцев после того, как они первоначально переболели Covid-19, основывалась либо на симптомах, о которых сообщали сами люди, либо на небольших исследованиях. Теперь же исследователи из Оксфордского университета, Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) пролили свет на масштаб проблемы, изучив более 270 тыс. человек, выздоравливающих от коронавируса в США", - говорится в статье. "Они обнаружили, что у 37% пациентов есть хотя бы один симптом долгого Covid, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения. Наиболее частыми симптомами были проблемы с дыханием, абдоминальные симптомы, усталость, боль, беспокойство или депрессия", - отмечается в публикации. "Результаты подтверждают, что значительная часть людей всех возрастов может страдать от ряда симптомов и проблем в течение шести месяцев после заражения Covid-19, - указал научный сотрудник NIHR доктор Макс Таке. - Более чем у одной трети пациентов был диагностирован хотя бы один из симптомов долгого Covid в период от трех до шести месяцев после того, как они переболели Covid-19". "Тяжесть инфекции, возраст и пол влияют на вероятность симптомов долгого Covid, согласно данным TriNetX, американской сети электронных медицинских карт. Как показало исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, симптомы долгого Covid чаще встречались у госпитализированных и немного чаще у женщин. Также на то, какие из симптомов люди испытывали чаще, повлияли различные факторы. Например, у пожилых людей и мужчин было больше затруднений с дыханием и когнитивных проблем, тогда как у молодых людей и женщин было больше головных болей, абдоминальных симптомов и беспокойства или депрессии", - констатирует газета. "Исследование показало, что пациенты с Covid, госпитализированные в больницу, чаще страдали когнитивными проблемами, такими как мозговой туман и усталость, по сравнению с людьми, которых не требовалось госпитализировать. Люди, которые не нуждались в стационарном лечении, чаще страдали от головных болей по сравнению с теми, кто нуждался в госпитализации, - пишет газета. - По словам исследователей, у многих пациентов было более одного симптома длительного Covid". (...) "В исследовании также рассматривались те же симптомы у людей, выздоравливающих от гриппа. Исследование заставляет предположить, что люди, заболевшие гриппом, могут иметь продолжительные симптомы, аналогичные тем, которые наблюдаются у некоторых пациентов с долгим Covid, но у тех, кто переболел гриппом, стойкие симптомы возникают в гораздо меньшей степени. (...) (...) "Отдельное исследование, опубликованное во вторник, показало, что более одного из 10 учеников средней школы и более трети школьного персонала, заразившегося Covid-19 в Англии, страдают от постоянных симптомов долгого Covid. Согласно исследованию Управления национальной статистики (ONS), наиболее частым симптомом, о котором сообщали сотрудники и ученики, была слабость или усталость, в то время как сотрудники чаще испытывали одышку, чем ученики. В целом, по оценкам ONS, 970 тыс. человек в Великобритании страдают от продолжающихся симптомов инфицирования Covid-19", - отмечается в статье. (...) Источник: The Guardian