30 апреля 2019 г. Ольга Меккинг | The New York Times О пользе ничегонеделания "Вы все время заняты? Бегать как белка в колесе и работать над длинным списком того, что нужно сделать - все чаще это становится способом заявить о своем статусе: я так занят, потому что я насколько важен. Возможно, пришло время прекратить всю эту занятость. Занятость - если мы на самом деле заняты - редко является индикатором статуса, которым мы привыкли ее считать. Тем не менее, влияние постоянной занятости является реальным, и случаи выгорания, тревожных расстройств и заболеваний, связанных со стрессом, нарастают (...). Но выход из этого безумия существует, и он заключается не в большей осознанности, физической нагрузке или здоровом питании (хотя все эти вещи по-прежнему важны). Мы говорим о том, чтобы ... ничего не делать. Или, как называют это голландцы, о никсене", - пишет The New York Times. "Трудно дать определение, что такое "ничего не делать", потому что мы всегда что-то делаем, даже когда спим. Дорин Доджен-Мэги, психолог, которая изучает скуку и написала книгу "Как сбалансировать жизнь и технологии в цифровом мире", сравнивает никсен с автомобилем, двигатель которого работает, но машина никуда не едет. (...) Сэнди Манн, психолог из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании, добавляет, что никсен может иметь место, "когда мы не делаем тех вещей, которые должны делать. Потому что, возможно, мы не хотим, у нас нет мотивации. Но вместо них мы делаем не так уж и много". "С практической точки зрения, идея никсена состоит в том, чтобы сознательно и намеренно тратить время и энергию на то, чтобы, например, смотреть в окно или сидеть без движения. Менее просвещенные люди могут назвать такие действия "ленью" или "тратой времени". Но это чепуха(...)", - говорится в статье. - В целом, наша культура не способствует тому, чтобы сидеть без дела, а это может иметь далеко идущие последствия для нашего психического здоровья, благополучия, продуктивности и других областей нашей жизни. Технологии не облегчают ситуацию: смартфон, который вы все время носите с собой, делает практически невозможным по-настоящему отключиться и предаться бездействию. И, поддерживая постоянную занятость, мы можем потерять способность сидеть спокойно, потому что наш мозг по сути изменяется". В действительности, польза от безделья может масштабной. Исследование, проведенное Манн, показало, что когда мы предаемся мечтам - что является неизбежным эффектом безделья, это "в прямом смысле делает нас более креативными, более эффективными в решении проблем, позволяет находить более креативные идеи".(...) "Пусть разум ищет свою собственную стимуляцию, - говорит Манн. - Именно когда вы предаетесь мечтаниям и позволяете себе витать в облаках, у вас больше шансов прийти к креативности". И наоборот, безделье может быть отличным инструментом повышения производительности, потому что "если наша энергия полностью растрачена, производительность не будет высокой, потому что у нас нет горючего для продуктивной работы", - отмечает сказал Крис Бейли, эксперт по производительности. "(...) Находите время, чтобы ничего не делать, и занимайтесь этим целенаправленно. Выясните, когда вы наиболее продуктивны и креативны, а затем обратите внимание, когда ваш разум начинает отключаться или вы начинаете выполнять задачи просто ради того, чтобы их выполнить, предлагает Бейли. Вот когда вы должны пойти на прогулку или отдохнуть. Имеет значение намерение, стоящее за решением. "Я ничего не делаю с целью, - говорит Манфред Кетс де Врис, профессор по лидерскому развитию и организационным изменениям.- Я знаю, что без перерывов я не смогу быть эффективным". "Сопротивляйтесь культуре занятости, - рекомендует газета. - (...) Когда кто-то спрашивает вас, что вы делаете во время перерыва на ничегонеделание, просто отвечайте: "Ничего". (...) Думайте о никсене не как о признаке лени, а как о важном жизненном навыке. Сделайте выбор в пользу немного дискомфортного поначалу никсена, а не в пользу привычной занятости". Источник: The New York Times