30 апреля 2019 г. Джош Доуси, Эллен Накашима и Шейн Харрис | The Washington Post Пока чиновники сферы безопасности готовятся к российским атакам на предвыборную гонку 2020 года, Трамп и помощники занижают угрозу "В последние месяцы сотрудники сферы национальной безопасности США готовятся к вмешательству России в президентскую гонку 2020 года, отслеживая киберугрозы, обмениваясь разведывательной информацией об иностранных усилиях по дезинформации с социальными медиа-компаниями и помогая госчиновникам, занимающимся вопросами выборов, защищать свои системы от иностранных манипуляций. Но эти действия удивительным образом расходятся с заявлениями президента Трампа, который отклоняет предупреждения своих старших помощников о России и пытается преуменьшить способность этой страны оказывать влияние на американскую политику", - пишет The Washington Post. "Нынешние и бывшие официальные лица считают, что риторика президента и недостаточное внимание к вопросам безопасности выборов усложнили для правительственных чиновников реализацию более комплексного подхода к сохранению неприкосновенности избирательного процесса, - отмечает издание. - Чиновники утверждают, что после 2016 года они добились прогресса в укреплении обороны. А высокопоставленные представители служб безопасности, в том числе директор национальной разведки, говорят, что президент оказал им "полную поддержку" в их усилиях по противодействию злонамеренной деятельности. Но некоторые аналитики обеспокоены тем, что, не посылая четкого публичного сигнала о том, что он понимает угрозу, которую представляет собой внешнее вмешательство, Трамп открывает для него двери". Газета указывает на заключение прокуроров министерства юстиции США, на прошлой неделе заявивших, что усилия России по подрыву выборов 2016 года являются частью долгосрочной стратегии, с которой США продолжают сталкиваться. "В докладной записке, рекомендующей тюремное заключение для Марии Бутиной, признавшейся, что она является российским агентом, которая пыталась установить линии связи с влиятельными республиканцами, федеральные прокуроры заявили, что Россия "давно нацеливается на США и их союзников". Они предупредили, что такая деятельность, как деятельность Бутиной, "может послужить основой для других разведывательных операций или нацеливания в будущем". Федеральный судья приговорил ее в пятницу к 18 месяцам тюремного заключения". "А специальный прокурор Роберт С. Мюллер III назвал российские операции 2016 года "масштабными и систематическими", - говорится в статье. "(...) Однако в течение более двух лет Трамп отмахивался, когда помощники заводили разговор о краже Россией в 2016 году и распространении электронных писем демократической партии и о манипуляции ею социальными сетями в попытке повлиять на ход выборов", - повествует газета. "Это чертова фабрикация", - сказал Трамп на одной из встреч с советниками в 2017 году, когда они попытались обсудить, что должно сделать правительство, чтобы сдержать российские операции. Люди, которые присутствовали на встрече или были проинформированы о ней и о других обсуждениях в администрации, согласились побеседовать о внутренних дискуссиях на условиях анонимности". "(...) Аналитики сферы безопасности приветствовали выводы Мюллера как сигнал тревоги и описали их как дорожную карту того, как российские агенты работают в Соединенных Штатах. Но время и все увеличивающиеся количество доказательств, включая обвинение, предъявленное Мюллером 26 россиянам в связи с их ролью в операциях по вмешательству, не сделали Трампа более открытым для откровенного обсуждения этого вопроса, заявили нынешние и бывшие официальные лица", - говорится в статье. "На двух встречах в Белом доме в последние месяцы Трамп неоднократно заявлял, что усилия России не изменили ни одного голоса, хотя его советники никогда не заставляли предположить обратного, и он постоянно настаивал на том, что избирательная кампания не была "взломана", утверждают люди, которые присутствовали или были проинформированы о встречах. В ходе обсуждений в Овальном кабинете Трамп регулярно связывал угрозу иностранного вмешательства с нападками на легитимность его избрания, заявили нынешние и бывшие чиновники. На одной из встреч в конце лета 2018 года в Зале оперативных совещаний помощники сообщили Трампу, что они хотели бы выступить публично, чтобы повысить осведомленность избирателей о вмешательстве в преддверии промежуточных выборов. По словам чиновника, знакомого с этой встречей, Трамп выставил условие для любых публичных заявлений: помощники также должны давать понять, что Россия не повлияла на его победу", - сообщается в публикации. "Время от времени Трамп косвенно признавал действия России, но он также пытался не обвинять исключительно одну страну - утверждая, что действия других стран хуже. По словам нескольких помощников, Трамп высмеял их за то, что они сфокусировались на России, заявив, что "Китай - вне конкуренции" и предсказав, что группа "других стран" попытается подражать усилиям России, заявили нынешние и бывшие официальные лица США", - передает The Washington Post. "По рассказу двух представителей администрации, когда Кирстен Нильсен подняла вопрос о вмешательстве в выборы в свою бытность министром национальной безопасности, Трамп быстро перевел разговор на иммиграционное право. По словам помощников, на одном брифинге перед выборами в 2018 году, когда Нильсен отправилась в Белый дом, чтобы поговорить о вмешательстве, Трамп перевел разговор на караван иммигрантов, прибывающих из Мексики", - сообщает издание. "Чиновники утверждают, что они работают над повышением степени защиты и осведомленности страны в преддверии 2020 года, - подчеркивают авторы публикации. - Агентство национальной безопасности отслеживает разведанные за рубежом, которые могут указывать на попытки россиян или других противников проникнуть в компьютерные сети США или проводить операции по оказанию влияния. Агентство поделилось этими сведениями с ФБР и министерством внутренней безопасности, чтобы чиновники могли предупреждать социальные сети и другие потенциальные цели". "Группа Накасоне, созданная в прошлом году вместе с сотрудниками Киберкомандования США и АНБ для противодействия российскому влиянию, теперь является постоянной. В рамках этих усилий Киберкомандование в соответствии с президентской директивой заблокировало доступ в интернет российским троллям, когда американцы отправились на выборы в ноябре", - напоминает газета. "В 2017 году ФБР создало Целевую группу по противодействию иностранному влиянию, которая отслеживает усилия по проведению операций по оказанию влияния, будь то целенаправленное воздействие на уязвимых американцев, создание фейковых аккаунтов в социальных сетях или проведение кибератак в отношении политических партий и выборных должностных лиц. Целевая группа работает в тесном контакте с АНБ и министерством внутренней безопасности, а также с социальными сетями. Министерство связалось с чиновниками во всех 50 штатах, чтобы помочь защитить их избирательную инфраструктуру, и делится данными об угрозах с государственными и местными избирательными управлениями, компаниями, владеющими социальными сетями, политическими партиями и другие. Целевые группы по обеспечению безопасности выборов и противодействию иностранному влиянию, которые министерство создало в 2017 году, стали постоянными (...)". "Чиновники заявили, что эти и другие меры были приняты независимо от отсутствия четких указаний со стороны президента. "Нам не требуется ежедневного подтверждения из Белого дома того, какой должна быть или является наша миссия, - сказал один из чиновников. - У нас есть четкие полномочия. У нас есть бюджет. Мы здесь взрослые". Источник: The Washington Post