30 апреля 2020 г. Майкл Карпентер | The Washington Post Путин только что совершил две огромные ошибки - и их время не могло быть хуже "Президент России Владимир Путин имеет заслуженную репутацию проницательного тактика и политика, твердо принимающего решения. И все же в последние несколько недель он допустил ошибки в управлении реакцией России на два основных кризиса: обвал нефтяного рынка и пандемию коронавируса. Теперь перед ним встает одна из самых острых проблем его правления и именно в тот момент, который он считал безопасным для продления своего срока правления путем конституционного референдума", - пишет на страницах The Washington Post Майкл Карпентер, управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена. "Первая ошибка Кремля произошла в начале марта, когда он отреагировал на падение цен на нефть, отклонив уговоры Саудовской Аравии сократить добычу. Российское решение содействовать нефтяному переизбытку оказалось ошибочным, - считает автор статьи. - Путин, вероятно, надеялся, что внезапное падение цен обанкротит многих независимых американских добытчиков сланцевой нефти (...). Но то, что Путин планировал как нокаутирующий удар, оказалось скорее голом в собственные ворота. Хотя сланцевая индустрия США действительно пострадала, недавний раунд консолидации сделал ее более гибкой, чем она могла бы быть в противном случае. К апрелю, когда (...) были зафиксированы отрицательные цены на нефть, именно президент Трамп бросил Путину спасательный круг, содействуя заключению соглашение с саудитами о сокращении добычи. Многие в российском энергетическом секторе расценили это как унизительную уступку". "Однако на карту поставлена не только репутация России как рыночного игрока. Цены на нефть являются существенным вопросом для путинского нефтяного государства, где бюджет и валюта прочно связаны с мировыми рынками углеводородов. Экономические прогнозы для России выглядят соответственно безрадостными", - отмечает Карпентер, добавляя, что подушка России в иностранной валюте может довольно быстро иссякнуть из-за бюджетной поддержки переживающих трудности компаний, а продолжение санкционирования оплачиваемого отпуска в разгар пандемии без предоставления финансовой поддержки компаниям "(...) может легко привести к общенациональному росту безработицы и волне банкротств". "Вторая большая ошибка Кремля состояла в том, чтобы позволить своей пропагандистской машине проецировать ауру непобедимости, даже когда цунами Covid-19 уже распространялось по всей России. 31 января Кремль закрыл часть, но не всю свою границу с Китаем (...),что привело к ложному чувству безопасности (...). Демонстрируя свое высокомерие и невежество, в конце марта военные провели широкомасштабные учения на границе с Украиной. (...). В течение февраля и большей части марта тестирование проводилось единственной лабораторией в Сибири. Это означало, что большинство случаев Covid-19 по всей России с ее 11 часовыми поясами ошибочно классифицировались как пневмония, бронхит, грипп и т. Д. Не помогло и то, что власти установили уголовную ответственность за распространение "ложной информации", и то, что они арестовали известного врача за оспаривание официальной статистики, когда она пыталась доставить маски в небогатую провинциальную больницу", - говорится в статье. "Теперь, когда пользователи соцсетей обмениваются видеороликами, показывающими, как машины скорой помощи выстраиваются в многокилометровые очереди, чтобы устроить пациентов в переполненные московские больницы, больше невозможно утверждать, что все под контролем, - пишет Карпентер. - (...) Тенденция Путина делегировать решения по пандемической политике региональным губернаторам может помочь изолировать его от политических последствий в ближайшей перспективе, но вряд ли приведет к хорошо управляемой политике в долгосрочной перспективе". "Все это ставит под угрозу план Путина по изменению конституции", (...) который "Путин намеревался вынести на референдум, первоначально назначенный на 22 апреля, но теперь отложенный на неопределенный срок. (...) Опрос, опубликованный на этой неделе, показывает, что доверие граждан к Путину упало до 14-летнего минимума", - говорится в публикации. Автор упоминает об акциях, которые прошли в нарушение постановлений об изоляции во Владикавказе, в Ростове и менее крупных городах, где обычно не регистрируется крупных оппозиционных демонстраций. "Что будет дальше, трудно предсказать с какой-либо определенностью, но ясно одно: легитимность путинского режима будет тестироваться, как никогда прежде", - заключает Майкл Карпентер. Источник: The Washington Post