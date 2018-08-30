Невыполнимая миссия Владимира Путина

"Перед Владимиром Путиным стоит огромная проблема. Он хочет обеспечить процветание россиянам к 2024 году, когда, согласно конституции, должен закончиться его президентский срок, но экономика ему больше не помогает. В этом неблагоприятном экономическом прогнозе виноват только российский президент", - пишет редакция Bloomberg.

"Если ситуация будет развиваться в таком направлении, россиянам может это надоесть к 2024 году", - говорится в статье.

"Ответом Путина стал указ, в соответствии с которым в России должно произойти экономическое чудо. Он приказал правительству поднять рождаемость, продолжительность жизни, доходы, решить жилищный вопрос, ускорить инновации, переход на цифровые технологии, улучшить образование и здравоохранение. Это впечатляющий ряд целей, но не особо вдохновляющий, поскольку такое будущее неправдоподобно", - отмечает издание.

Авторы перечисляют ряд проблем России - западные санкции, отсутствие гарантий частной собственности и защиты частного предпринимательства, коррумпированная судебная система.

"На этом фоне даже разумная экономическая политика приобретает другой характер. Взять хотя бы российский план повысить пенсионный возраст - шаг, важный для долговременного экономического роста и финансовой стабильности любой страны со стареющим населением. Россияне обоснованно спрашивают: почему мы должны дольше ждать заработанные нами деньги, когда друзья президента обогащаются на государственных контрактах?" - говорится в статье.

"Советники Путина знают, что нужно делать. Экономическая программа, разработанная бывшим министром финансов Алексеем Кудриным - и созданная по распоряжению Путина - подчеркивает, что "экономический успех невозможен" без соблюдения законности и "справедливой и по-настоящему независимой" судебной системы. Однако эта фундаментальная составляющая отсутствует в собственном плане Путина", - пишет издание.