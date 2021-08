30 августа 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Российское правительство предпринимает шаги по подавлению оппозиции в преддверии выборов "Российское правительство заставило голоса оппозиции замолчать, утвердило денежные выплаты потенциальным избирателям и сделало практически невозможным наблюдение за голосованием в преддверии парламентских выборов в следующем месяце, которые, как предупредила оппозиция, будут омрачены мошенничеством", - передает The Guardian. "Ожидается, что "Единая Россия", правящая партия, которая поддерживала Владимира Путина на протяжении почти всего его президентства, сохранит большинство мест в следующей Думе, несмотря на то, что государственный опрос общественного мнения показывает, что за партию готовы голосовать только 26% россиян - это ее самый низкий рейтинг с 2008 года, - говорится в статье. - Критики Кремля заявляют, что у правительства нет другого выбора, кроме как предложить одноразовые денежные подарки, чтобы восполнить недостаток энтузиазма и обеспечить победу, к которой привыкла правящая партия. Между тем, Коммунистическая партия Российской Федерации, оппозиционная партия, которая часто голосует вместе с "Единой Россией", поднялась в опросах как вероятный получатель протестных голосов". "Путин остается гораздо более популярным, чем "Единая Россия", и отказался присоединиться к партии, вероятно, чтобы избежать ослабления своего рейтинга. Однако он появился на партийной конференции на прошлой неделе и пообещал выплатить перед выборами военнослужащим сумму, эквивалентную 150 фунтов стерлингов, и 100 фунтов стерлингов пенсионерам, одновременно призвав к аналогичным предложениям для семей с детьми. Хотя предложения напрямую не связаны с выборами, они рассматриваются как простой, хотя и дорогой способ обеспечить поддержку", - передает издание. (...) Между тем, как напоминает газета, (...), "выборы будут проводиться не один, а три дня, с 17 по 19 сентября (...), и, "(...) в отличие от прошлых лет, публике был заблокирован доступ к просмотру записей видеокамер с местных избирательных участков". (...) "Известных оппонентов Путина посадили за решетку или вынудили уехать из страны", - пишет автор публикации Эндрю Рот, напоминая про тюремное заключение Алексея Навального и ликвидацию как экстремистских его общенациональной политической организации и подразделения, занимавшегося расследованиями. (...) Дмитрий Гудков, оппозиционный лидер, ранее работавший в Госдуме, (...) в июне покинул Россию, заявив, что если он останется, ему будет предъявлено уголовное обвинение". "Всех выдавили", - говорит Анастасия Брюханова, кандидат от оппозиции в одном из северных московских округов, где, вероятно, будет мощное протестное голосование за нее и нескольких других либеральных кандидатов. По ее словам, ей повезло попасть в избирательный бюллетень благодаря как активному сбору средств, так и меньшей известности, чем у некоторых оппозиционных лидеров, стремящихся к избранию в законодательный орган. "Меня хорошо знают в Москве. Но на этих выборах такие решения принимаются в Кремле. И я сомневаюсь, что они слышали там о девушке по имени Анастасия Брюханова". Источник: The Guardian