30 августа 2021 г. Роузи Сатран | The Wall Street Journal Как часто нужно принимать душ? Знаменитости разжигают ожесточенный спор "Голливудские звезды, включая Джейка Джилленхола, Милу Кунис, Эштона Кутчера и Дакса Шепарда, исповедуют небрежный подход к гигиене, провоцируя споры о том, как часто нужно купаться. Такие же разногласия наблюдаются в медицинском сообществе и среди обычных людей", - пишет The Wall Street Journal. (...) В этом месяце актер Джейк Джилленхол дал интервью журналу Vanity Fair, в котором заявил, что считает купание "менее необходимым", пишет издание. "Я также думаю, что существует целый мир некупания, который также очень полезен для ухода за кожей, и [наши тела] естественным образом очищаются [сами]", - продолжил он. (...) "Этот "мир некупания", кажется, расположен прямо вокруг оси Голливуда, учитывая количество знаменитостей, которые присоединились к общему тренду со своими собственными философиями гигиены. Этим летом в подкасте Дакса Шепарда Armchair Expert актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис описали свой принцип невмешательства в отношении купания себя и своих детей. "Я ежедневно мою подмышки и промежность, и больше ничего", - заявил Кутчер. Что касается детей, он заметил: "Если вы видите на них грязь, отмойте ее, в противном случае же в этом нет никакого смысла". После того, как эта тема взорвалась в Twitter, Дуэйн "Скала" Джонсон присоединился к противоположному концу спектра, сообщив, что он принимает душ три раза в день. Эти знаменитости отказались предоставить комментарии для этой колонки", - говорится в статье. "Врачи тоже расколоты в вопросе о том, как часто нужно принимать душ. Тем не менее, многие считают за правило мыться каждые 24 часа или около того. "Мы рекомендуем пациентам купаться каждый день", - говорит доктор Кори Л. Хартман, сертифицированный дерматолог и основатель Skin Wellness Dermatology в Бирмингеме, штат Алабама. Он пояснил, что нет необходимости ежедневно агрессивно втирать сушащее кожу мыло в каждую часть тела - достаточно, чтобы по ногам стекала пена. "На вас так много грязи, пота, кожного сала и мусора из окружающей среды, что вы даже не подозреваете, что каждый день носите на своей коже и от этого вам действительно нужно избавляться. Это стимулирует рост бактерий и других организмов, и избавиться от этого - хорошая идея", - говорит он. "Однако не только знаменитости сопротивляются обязательности ежедневного душа. (...) Некоторые сторонники сокращения душевого времени подчеркивают важность поддержания драгоценного барьера кожи и "микробиома" - полезных бактерий, обитающих на ее поверхности. (...) Экологи надеются сэкономить воду, реже принимая душ (в среднем, для душа требуется около 20 галлонов воды). А есть нонконформисты, которые просто устали придерживаться обычных стандартов ухода", - пишет газета. "Джеймс Хэмблин, врач и писатель, изложил аргументы в пользу того, чтобы реже мыться, в своей книге 2020 года "Чистота: новая наука о коже и красота того, чтобы делать это реже". В ней он описывает свой уход от тирании мыла. За пять лет до написания книги он оставил высокооплачиваемую работу врача, чтобы попробовать свои силы в журналистике, и обнаружил, что в целом хочет "потреблять меньше". Он сократил употребление алкоголя, кофеина, широкополосного интернета, стал реже водить - и реже принимать душ. Хотя вначале эксперимент был в основном посвящен эффективности, он в конечном итоге поставил под сомнение все наши предвзятые представления о чистоте. (...). По сей день единственная часть своего тела, которую доктор Хэмблин регулярно моет с мылом - это руки", - отмечается в публикации. "Принудительная изоляция, связанная с Covid, дала многим возможность провести контролируемый эксперимент по частоте купания. Например, Джим Арнольд, 66-летний писатель из Лос-Анджелеса, сказал, что во время пандемии он меньше выходил на улицу, и заметил, что в сухом климате, где он живет, он не сильно потел. Поэтому он начал принимать душ раз в неделю, как бы возвращаясь к своему детству в Висконсине (...). Его позабавило, когда такие знаменитости, как Джилленхол, выступили против чрезмерно частого купания. "Значит, я не единственный, кто понял, что не нужно этого делать", - подумал он. "Арнольду также нравится экономить воду в Калифорнии, страдающей от засух (...). 41-летняя Сара Крейг, координатор проектов и коммуникаций из Саскачевана, Канада, которая принимает душ примерно раз в три дня, также отметила свой вклад в сохранение окружающей среды. (...) Она ставит под вопрос "социальную обусловленность" купания, а также в духов и снадобий, которые нам постоянно продают. По ее словам, эти продукты "пытаются замаскировать нашу естественную сущность, и в этом нет необходимости". (...) "Для многих вопрос сводится к простому: не пахнет ли от них? Арнольд, Крейг и Хэмблин утверждают, что нет. Хартман возражает, что человек - не лучший оценщик запаха от собственного тела: "Это оценивают все вокруг тебя, дорогой, а не ты, ты этого запаха не почувствуешь". "По мнению Патрика Бартоша, 41-летнего консультанта по коммуникациям из Нидерландов, который прочитал книгу доктора Хэмблина, рисковать не стоит. "Несмотря на то, что фундаментально я согласен с этой книгой, я все равно принимаю душ ежедневно или, по крайней мере, через день, когда не выхожу из дома слишком часто". Он сильно потеет из-за гипергидроза, объясняя: "Если я не буду регулярно принимать душ, я просто не смогу выходить в люди". Так что, в конечном итоге, купание может быть в большей степени для других, чем для нас самих", - заключает автор публикации. Источник: The Wall Street Journal